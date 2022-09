Lyt til artiklen

Brøndbys nye stjerne Nicolai Vallys har modtaget et væld af hadbeskeder efter sit skifte til klubben.

Det fortæller Brøndby i en meddelelse på klubbens hjemmeside, hvor man tager kraftigt afstand fra beskederne, Vallys har modtaget på sociale medier.

Flere fans har ikke været begejstret for, at han har en fortid som fan af rivalerne fra FC København, som også flirtede med offensivspilleren i det netop overståede transfervindue.

»Vi kan se, at langt de fleste tilkendegivelser fra klubbens fans er meget positive, men der har desværre også været en række kommentarer og beskeder, som er uacceptable og går langt over grænsen,« siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen og fortsætter:



»Det er simpelthen ud over min fatteevne, at man kan få sig selv til at sende så grænseoverskridende og decideret hadske beskeder til en ny spiller i vores klub og samtidig tro, at man kan kalde sig selv for Brøndby-fan,« siger han.

Anfører Andreas Maxsø stemmer i på vegne af en samlet spillertrup.

»Det er uacceptabelt, at nogle såkaldte fans tyer til den slags beskeder. Vallys er lige så meget Brøndby spiller som jeg og de øvrige spillere i Brøndby IF er. Ligesom Vallys, så er alle vi spillere i omklædningsrummet stolte over at få lov til at få muligheden for at repræsentere Brøndby IF, og vi har kun ét ønske, og det er at vinde kampe for klubben,« siger han.

Brøndby fortæller desuden, at man har holdt møde med flere af de aktive fangrupper omkring situationen.

Nicolai Vallys har kostet Brøndby 22,5 millioner kroner – tre millioner euro og kan få debut søndag, når man ude møder Horsens.

Brøndby kan nyde godt af ham i de næste fire sæsoner.