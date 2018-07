Brøndby og Vejle spillede 1-1 i anden runde af Superligaen, efter begge mandskaber havde fået fuld valuta for pengene i premieren.

Allan Souse bragte udeholdet foran, og det lå i luften, at der lå en overraskelse og ventede, selv om Kamil Wilczek udlignede.

Her er tre ting, vi lærte fra kampen på Brøndby Stadion.

1. At Hjörtur Hermannsson i hvert fald bedømt fra denne kamp ikke har en chance for at løfte arven efter Christian Nørgaard på de blågules defensiv. Det går for hurtigt for islændingen, og så har han ikke teknikken til at ligge der for Zornigers mandskab, selv om han faktisk tidligere har spillet positionen i andre klubber. Efter Zorniger flåede Hermannsson ud i pausen, blev Lasse Vigen placeret på 6'er-pladsen, og det så straks bedre ud.

2. At Vejle kommer til at hente rigtig mange point, hvis de fortsætter denne form. Specielt offensiven med 'Modric' look a like-håret Mucolli er sammen med brasilianske Allan Sousa en fryd for øjet. Sikke nogle boldspillere. Godt nok er Mucolli lille, men hvis han bare gider prøve at hoppe op og gå ind i dueller i et forsøg på at vinde sine nærkampe, kan han blive en Superliga-profil. Måske kan mindre gøre det. Det kunne det mod Brøndby.

3. At Kamil Wilczek bare skal lære at undgå alle de offsider, for hold op, han er god foran kassen. Angriber, der blev vraget som en af de sidste i Polens VM-trup, er fortsat i samme målform som i foråret og ligner på ingen måde en skuffet spiller, der er gået glip af noget stort med to kampe og to mål. Der var som nævnt muligheder for flere scoringer, selv om det ligger til hans spillestil at stå tæt på forsvarslinjen.