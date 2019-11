Ganske vist fik Brøndby IF med sejren på 1-0 ude over Silkeborg IF brudt sin jyske forbandelse. Alligevel var cheftræner Niels Frederiksen ikke helt tilfreds.

»Vi havde en fin defensiv kontrol, men jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde haft bolden noget mere og at vi havde været lidt mere kontrollerende. Jeg synes, vi i den retning afgav lidt for meget til Silkeborg,« sagde cheftræner Niels Frederiksen med et alvorfuldt ansigtsudtryk efter kampen.

Det var Brøndby IFs første sejr i Jylland siden femte spillerunde mod Hobro. Inden kampen mod Silkeborg havde klubben på den københavnske Vestegn tabt til FC Midtjylland, Esbjerg og Sønderjyske.

»Korrekt. Men jeg vælger i stedet at fokusere på, at det var vores fjerde sejr i træk. Jeg synes, vi er inde i en fin periode. Det er induskutabelt, at vi har spillet bedre kampe end den mod Silkeborg, men jeg synes, at vi den seneste måned - efter blandt andet at have lavet vores system om - har rykket os defensivt. Vi tillader ikke, at modstanderne får skabt så mange chancer mod os,« sagde Niels Frederiksen.

Brøndby IF's Hany Mukhtar i aktion i mandag aftens Superliga-kamp mod Silkeborg IF. Foto: Henning Bagger Vis mere Brøndby IF's Hany Mukhtar i aktion i mandag aftens Superliga-kamp mod Silkeborg IF. Foto: Henning Bagger

Han valgte midt i anden halvleg at udskifte Hany Mukhtar, der til vinter forlader Brøndby IF.

Niels Frederiksen forklarede dispositionen med, at der var brug for ny energi.

»Han havde løbet meget derinde, og så følte jeg, at vi havde brug for Lasse Vigen til både at være aggressiv i presset og til at skabe ro defensivt,« sagde Niels Frederiksen, der var leveringsdygtig i dette svar på spørgsmålet om, hvorvidt Hany Mukhtars afløser skal findes i egne rækker.

»Det har jeg ikke tænkt så meget over. Jeg synes, vi i truppen har nogle, der kan spille hans position. Men om det bliver det vi gør, er jeg ikke ene om at bestemme.«

Brøndby IF's Simon Hedlund, til højre, lykønskes for sin scoring til 1-0 af holdkammeraten Andreas Maxsø. Foto: Henning Bagger Vis mere Brøndby IF's Simon Hedlund, til højre, lykønskes for sin scoring til 1-0 af holdkammeraten Andreas Maxsø. Foto: Henning Bagger

Svenskeren Simon Hedlund blev matchvinder for Brøndby IF med scoringen efter et kvarters spil.

»Det var en af min karrieres nemmeste fuldtræffere. Mukhtar spillede mig jo totalt fri tæt på målstregen,« sagde Simon Hedlund.

Han har i indeværende sæson nu lavet to mål.

»Som angriber ville jeg naturligvis gerne have scoret et par gange mere. Til gengæld har jeg haft nogle målgivende afleveringer. I dag er jeg allermest glad for sejren i en kamp, hvor Silkeborg gav os kamp til stregen. De ligger sidst i Superligaen, men rent faktisk synes jeg, at de er bedre spillende end placeringen antyder,« sagde Simon Hedlund.