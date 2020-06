Fredagens udspil fra regeringen om at lukke 500 tilskuere ind på tribunerne til Superliga-kampene er et lille skridt på vejen mod mere normale tilstande på de danske stadions.

Men udspillet møder kritik fra en af Superligaens helt store tilskuermagneter, Brøndby IF.

Det er Brøndbys administerende direktør, Ole Palmå, der udtrykker utilfredshed over regeringens udmelding.

»Dagens udmelding fra regeringen, hvor det fremgår at påbuddet om de 500 fans står til troende, skuffer os,« lyder det fra Ole Palmå.

Administrerende direktør i Brøndby IF, Ole Palmå, er ikke tilfreds med regeringens udspil. Foto: Martin Sylvest Vis mere Administrerende direktør i Brøndby IF, Ole Palmå, er ikke tilfreds med regeringens udspil. Foto: Martin Sylvest

»Med et stadion som vores med plads til 28.000 er vi i dag uforstående overfor, at man kun må lukke 500 fans ind. Det er reelt set en fastholdelse af et forbud fra regeringen,« fortsætter Brøndby-direktøren.

Tidligere mandag kom det frem, at statsminister Mette Frederiksen i et brev til partilederne har åbnet op for muligheden for, at der i enkelte kampe kan gennemføres forsøg, hvor der afvikles kampe med flere end 500 tilskuere.

Dette forslag vækker glæde hos Brøndbys rivaler fra FC København, men på vestegnen møder det hovedrysten. Ole Palmå står tilbage med en følelse af, at man ikke bliver vist ordentlig tillid.

»Nu er der så snak om at enkelte kampe skal bruges som tests i de kommende uger, og her forstår jeg godt, hvis fodboldfans spørger sig selv, hvorfor at vi som den eneste branche skal testes og evalueres før vi kan åbne yderligere op. Det så man ikke med biografer, shoppingcentre og så videre,« siger Brøndby-direktøren og fortsætter:

Tomme tilskuerpladser på Sydsiden under 3F Superligakampen mellem Brøndby IF - SønderjyskE på Brøndby Stadion tirsdag den 2. juni 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Tomme tilskuerpladser på Sydsiden under 3F Superligakampen mellem Brøndby IF - SønderjyskE på Brøndby Stadion tirsdag den 2. juni 2020. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi klubber har sammen med Divisionsforeningen udarbejdet strikte protokoller lavet på lægefaglige eksperters rådgivning, og derfor står vi i dag tilbage med en følelse af, at man ikke har lyttet til de konkrete planer Divisionsforeningen har fremsendt på vegne af os klubber, og at der ikke er tillid til, at vi og de danske fodboldfans kan varetage opgaven,« slutter han.

Åbnes der ikke op for flere end 500 tilskuere i en vis fart, kan det koste både Brøndby og resten af Superliga-klubberne mange penge og i yderste konsekvens sætte enkelte klubber i fare.