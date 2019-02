Alexander Zorniger fik lavet en tysk kerne af spillere i Brøndby under sin 2,5 år lange regeringstid i Vestegnsklubben.

Onsdag hedder cheftræneren Martin Retov, og allerede ved fyringen af Zorniger mandag gjorde Ebbe Sand det klart, at ingen spillere er sikre på en plads i startopstillingen.

Man kan derfor godt fristes til at tro, at det kan blive et helt anderledes Brøndby-hold, både i navne og udtryk, der søndag møder Randers.

Zorniger har set ud til ofte at hælde mod de udenlandske spillere, mange af dem tyske, frem for danskerne i klubben.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Men klubbens tyske anfører, Benedikt Röcker, tror ikke, at deres nationalitet får noget at sige.

»Først og fremmest er jeg her for at spille for Brøndby. Det gør jeg med hjertet hver weekend. Så spiller jeg også for mig selv. Jeg tror ikke, det betyder noget, hvor du er fra, når du bærer trøjen og Brøndby-logoet på brystet. Så skal du give alt. Det betyder ikke noget, om du er fra Tyskland, Sverige eller Danmark. Jeg tror ikke, det får nogen betydning for mig eller de andre tyskere.«

For Röcker selv har de sidste par dage været hektiske og ærgerlige, selvfølgelig med mandagen i et særligt fokus.

»Det har ikke været let for mig, men det er en del af vores arbejde, må vi desværre sige, for når en træner bliver fyret, ligger der også et ansvar hos holdet. Vi skal steppe op nu. Det er vores opgave at vise, at vi har et ansvar for klubben,« siger Röcker.