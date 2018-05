Tyske Alexander Zorniger har taget den danske Superliga med storm.

Den hårde træner har forvandlet både Brøndbys spillestil og resultater, og for andet år i streg står klubben i en pokalfinale. Og nå ja, så er de også godt på vej til at tage Danmarksmesterskabet. Allerede mandag, fire dage efter pokalfinalen, møder klubben så guldkonkurrenterne FC Midtjylland efterfulgt af yderligere to opgør. De ultravigtige kampe, der kommer som perler på en snor, bekymrer dog ikke Zorniger.

Er spillerne klar til først pokalfinalen og så tre afgørende kampe efterfølgende?

»Uden tvivl. Hvis du ser på de andre kampe i de seneste uger, så var der også en række store kampe der. Vi måtte ikke tabe i Midtjylland, og vi vandt efter at have været bagud 0-2. Så vi er virkelig ‘on fire’,« siger den 50-årige Zorniger til BT på pressemødet forud for pokalfinalen. og fortsætter:

»Pokalfinalen er endnu et højdepunkt. Kun få trænere kan få så mange højdepunkter i træk - med kun fire dage imellem. Det er en stor ting, der sker rundt omkring holdet og klubben lige nu, og det vil vi bruge med al den energi, vi er i stand til at skabe,« siger Zorniger, der i dagens anledning havde taget den gule fan-trøje på med teksten »Pokalfinale 2018«.

Silkeborgs Peter Sørensen og Brøndbys Alexander Zorniger til pressemødet i Parken forud for pokalfinalen. Foto: Keld Navntoft

Brøndby-tilhængerne har været pokalsultne siden 2008, hvor klubben sidst vandt en titel. Det var i pokalturneringen, hvor de i finalen slog Esbjerg. Alexander Zorniger har ikke selv de store titler på sit CV, og for ham personligt betyder det meget at stå i en situation, hvor en pokal i den grad er inde for rækkevidde.

»At stå i en pokalfinale er en stor ting. Sidste år var det meget specielt at stå i Parken og høre nationalmelodien - selvom det ikke var min egen - på et fyldt stadion i den størst mulige finale mellem FCK og os. Og det vil være noget specielt for mig igen, og jeg er klar over vigtigheden af kampen. Men omvendt så handler det om at vinde. På den måde er det ikke noget ekstraordinært,« fortæller den tyske træner.

Torsdag venter Silkeborg altså i pokalfinalen, inden Brøndby i deres tre sidste kampe møder FC Midtjylland, AC Horsens og AaB venter i de sidste tre kampe af mesterskabsslutspillet.