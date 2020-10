Dansk landsholdsfodbold må vinke farvel til et af de store fremtidshåb.

Et af Superligaens store talenter - Brøndbys 19-årige midtbaneprofil Anis Ben Slimane - har taget en stor beslutning.

Han har nemlig besluttet sig for ikke at stille sig til rådighed for det danske landshold - i stedet satser han på en fremtid på det tunesiske landshold.

Det oplyser Slimane, der har tunesiske forældre men er født og opvokset i København, på sin Instagram-profil:

Vis dette opslag på Instagram Big decision! I have made the choice to represent the tunisian national team Im happy and look forward to it! Im very thankful for what Danish football have taught me #team25 #heretostay #tunisia Et opslag delt af Anis Slimane (@anis_slimane10) den 8. Okt, 2020 kl. 10.20 PDT

»Stor beslutning. Jeg har besluttet mig for at repræsentere det tunesiske landshold. Jeg er glad og ser frem til det ,« skriver han og fortsætter:

»Jeg er meget taknemmelig for, hvad dansk fodbold har lært mig.«

Anis Ben Slimane har spillet ni kampe for det danske U19-landshold.

Det er ikke første gang, at et af dansk fodbolds talenter vælger det danske ladnshold fra. Emre Mor valgte Tyrkiet, Youssef Toutouh foretrak Marokko, mens Winston Reid besluttede sig for at stille op for New Zealand.