Sikke en fredag aften på Vestegnen!

Jagten på bronzemedaljerne startede for alvor i Brøndby mellem to af kandidaterne til metallet.

For på Vestegnen tog Brøndby imod OB, der inden opgøret lå på den eftertragtede tredjeplads med et forspring på fire point. Det er også status efter slutfløjt.

Efter en rimelig jævn første halvleg, endte det i mange mål og store chancer i opgøret, som endte 2-2.

Et problem i Brøndby

Der skal stadig i den grad stadig afstemmes nogle ting i Brøndbys forsvar. For det var for let for OB at spille sig igennem, og det er generelt nok et af Brøndbys største problemer i denne sæson. Godt nok manglede de helt store chancer i første halvleg, men de kunne nemt være blevet skabt. Ved Troels Kløves udligning var der alt for meget plads, og de blå-gule skal altså lukke bedre af. Også ved Bashkim Kadriis mål til 2-1 så defensiven rystet ud hos de blå-gule. Det koster point - og det gør det bestemt ikke nemmere, at Kamil Wilczek ikke kunne få bolden over stregen fra en meters afstand.



Kadrii kunne - sådan da

Egentlig så det ikke ud som om, det var OB-angribernes dag på kontoret. For der var flere usikre momenter og halvskidte momenter hos de to i front hos de hvide og blå. Men så tog Bashkim Kadrii affære og viste, hvad han kan med et flot mål til 2-1. Det ottende mål i sæsonen for Kadrii, der egentlig indtil havde været med i en del, men han manglede kynisme. Det viste han egentlig også et par gange efter målet, hvor afslutningerne - desværre for OB - blev for svage, selvom Kadrii jagtede på livet løs og sagtens kunne have scoret flere mål fredag aften.



Super-Simon brillerede

Så kom det endelig. Simon Hedlunds første mål i Brøndby-trøjen (som du kan se i videoen herover). Den nyindkøbte svensker var sikkerheden selv ved målet til 1-0, og får han for alvor gang i målscoringen, skal han nok blive en stor gevinst for Brøndby. Den 26-årige offensivspiller bød sig i en ellers jævnbyrdig første halvleg meget til, og han var en kilde til uro på gæsternes banehalvdel i en kamp, hvor Brøndby kæmpede med at skabe de helt store chancer i særligt første halvleg. I anden halvleg var de der, men skarpheden manglede i de afgørende situationen i kampen. Simon Hedlund blev i øvrigt - fortjent - kåret til kampens spiller af Brøndbys fans.