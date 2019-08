Sigurd Rosted havde lange udsiger til spilletid i Gent. I Brøndby er situationen dog en helt anden.

»Jeg har tænkt mig at spille, og jeg har tænkt mig at spille fast, og det var der ikke udsigter til i Gent.«

»Så der fandt vi en løsning, der hed, at Brøndby passede bedre,« siger Sigurd Rosted til B.T. Sport.

Der har længe været spekuleret i, at Brøndby skulle hente forstærkninger til forsvaret, da holdet har lukket 13 mål ind i de første syv kampe i Superligaen.

Derfor har de altså nu hentet den 25-årige norske midtstopper Sigurd Rosted i Gent.

De to parter er nået til enighed om en aftale gældende frem til sommeren 2023, da nordmanden ikke var tilfreds med situationen i Belgien:

»Jeg har på det sidste ikke spillet så meget, som jeg ville. Derfor ville jeg gerne væk nu,« fortælller Sigurd Rosted.

Nordmanden mener, at faciliteterne i Brøndby er gode, men at Gent er lidt højere på listen end Brøndby i størrelse:

Unge Anton Skipper bliver en af konkurrenterne til Sigurd Rosted. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Unge Anton Skipper bliver en af konkurrenterne til Sigurd Rosted. Foto: Liselotte Sabroe

»Gent spiller i en bedre liga, og er måske en lidt større klub. Omgivelserne og fansene er til gengæld bedre her end i Gent. Men jeg håber at spille fast for Brøndby.«

I Brøndby skal Sigurd Rosted primært kæmpe om en startplads med Anton Skipper og Hjörtur Hermannsson, og konkurrencen fra de to er mindre, end den han vil have mødt i Gent, mener midtstopperen:

»Der er ikke så mange stoppere her, som der er i Gent. Så konkurrencen er mindre. Men vi kan lære af hinanden, og jeg ser det som to gode stoppere.«

Der skulle have været andre europæiske klubber efter nordmanden, men hvilke klubber der er tale om, vil han ikke ud med:

Brøndbys Hjörtur Hermannsson skal måske vænne sig til en tilværelse på bænken med tilgangen af Sigurd Rosted. Foto: Henning Bagger Vis mere Brøndbys Hjörtur Hermannsson skal måske vænne sig til en tilværelse på bænken med tilgangen af Sigurd Rosted. Foto: Henning Bagger

»Det vil jeg ikke sige. Men der har været et par klubber. Jeg er dog glad for at være endt her.«

Tilgangen af Sigurd Rosted har også resulteret i, at Brøndby har sendt Paulus Arajuuri videre i systemet. Han er endt i den cypriotiske klub Pafos FC.

Første chance for spilletid til Sigurd Rosted, er på søndag, når Brøndby skal en tur til Herning og møde FC Midtjylland.

Sigurd Rosted har fået nummer 4 på ryggen af trøjen.