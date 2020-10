Brøndby kom søndag til kamp i Haderslev uden nyerhvervelsen Blas Riveros.

Venstrebacken fra Paraguay starter først op i klubben fra mandag og får en hel uges træning til at vise sig frem inden næste weekends kamp mod FC Midtjylland.

Men selv om han er landsholdsspiller og er købt ind for at udgøre en brik i startopstillingen, er det ikke sikkert, at han allerede bliver smidt i kamp i den kommende weekend.

»Det må vi se. Nu skal vi se ham til træning i den uge, der kommer, og så må vi se, hvor langt han er. Han er i kampform og fit på den måde, at han lige har spillet landskampe, så det vil han formentlig kunne relativt hurtigt. Men det er klart, at vi skal sikre os, at han har en god fornemmelse for, hvordan vi spiller, og hvordan han skal bruges, og hvad hans opgaver er. Så vi kaster ham ikke ind, før vi er helt trygge ved det. Før han er tryg ved det,« siger Brøndby-træner Niels Frederiksen, som så sit hold tabe for første gang i sæsonen, da Sønderjyske satte en stopper for en stime med lutter sejre.

»Jeg synes, vi var det klart bedste hold i første halvleg. Det synes jeg bestemt, at vi var. Så kommer lidt skidt ud til anden halvleg, hvor de scorer, og så scorer de et mere. Så man kan sige, at det første mål kommer til at afgøre kampen, for så bliver det svært for os i anden halvleg, fordi de stiller sig så langt tilbage og forsvarer sig dygtigt. Og så får vi ikke skabt nok,« forklarer Niels Frederiksen, der ikke følte, at der var ret meget, han kunne bruge fra kampen:

»Nej, ikke voldsomt meget. Vi spiller hver gang for at vinde. Der var momenter i vores spil, som vi var ganske godt tilfredse med, det kan vi selvfølgelig bruge, men som udgangspunkt spiller vi for at vinde, og derfor er vi selvfølgelig skuffede og ærgerlige lige nu,« lyder det fra Brøndby-træneren, som havde rosende ord at sige om dagens modstander:

»Sønderjyske er et rigtigt fint hold, de har dygtige spillere, og de gør det godt. De har nogle stærke angribere, der var effektive i dag, og så er de dygtige til at forsvare den hjem, som de gør i hele anden halvleg, hvor de spiller på omstillingerne.«

Med resultatet i Haderslev er Brøndby fortsat på 12 point, mens Sønderjyske nu har 10 point efter fem runder.