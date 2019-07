Da Brøndby søndag besejrede OB var der to 19-årige med i startopstillingen.

Midterforsvaren Anton Skipper fik debut, og fløjspilleren Jesper Lindstrøm fik sin blot tredje Superliga-optræden i Brøndbys 3-2 sejr.

Og for Lindstrøm blev kampen ekstra speciel, da han scorede sit første mål i Brøndby-trøjen.

»Den sad meget fint, synes jeg. Det var helt vanvittigt. At få lov til at starte inde er stort og så at score et mål. Det var prikken over i'et,« siger Jesper Lindstrøm.

Anton Skipper var en glad mand efter Brøndby-debuten

Anton Skipper var med i stedet for den karantæneramte Paulus Arajuuri, og selvom Brøndby indkasserede to mål, var det en rigtig pæn debut for den unge midterforsvar.

»Nogle gange har det set lidt sort ud i forhold til at få debut, og man har tænkt over, om det kommer til at ske, så det var virkelig fedt, at det endelig skete,« fortæller Anton Skipper.

Det virkede som om, at bare du lavede en indersideaflevering, så var der stor jubel fra tilskuerne. Hvordan var det at spille derinde?

«Det er jo Brøndby i en nøddeskal. De elsker deres egne, og de elsker, når spillerne gør det godt. Det er bare super fedt,« siger Anton Skipper til B.T.

Brøndby er før blevet kritiseret for ikke at have ret mange danskere i truppen, og den tidligere træner, Alexander Zorniger, langede i sin tid i klubben ud efter de danske spillere.

Den tyske træner mente på daværende tidspunkt ikke, at de danske spillere havde mentaliteten til at komme på førsteholdet.

Men kampen mod OB beviste, at Brøndby i hvert fald har to unge spillere, der er klar til at konkurrere om en plads i startelleveren.

»Niels (Frederiksen) kigger på noget andet, og vi kommer ind og viser, at vi godt kan noget,« siger Jesper Lindstrøm, der udover målet bidrog med masser af fart og hurtige fødder.

Niels Frederiksen var godt tilfreds med sine to unge talenter.

Netop cheftræner Niels Frederiksen var meget tilfreds med sine to unge knægte.

»Jeg synes, vi må sige, at vi ikke tog fejl ved at lade dem starte inde. De to præstationer giver tro på, at der også kan komme mere Superliga-fodbold til dem i fremtiden,« siger Brøndby-træneren.

Brøndby spiller allerede igen på torsdag, når de skal forsøge at spille sig videre i Europa League, og selv om der er meget på spil, så er Niels Frederiksen ikke nervøs ved at give Skipper og Lindstrøm chancen igen.

»Jeg ville ikke tøve et sekund med at bruge dem i den kamp. Det er ikke ens betydende med, at jeg gør det, men nej jeg er nervøs for også at bruge dem der,« siger Niels Frederiksen.