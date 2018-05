Ti år.

Så længe siden er det, at en spiller i en Brøndby-trøje sidst stod mod en pokal i hænderne. Det skete i 2008, hvor Brøndby støg til tops i pokalturneringen med en finalesejr på 3-2 over Esbjerg.

Siden har det været ti års ørkenvandring uden en titel, og de mange Brøndby-fans har måttet se skuffet til, mens FC København, FC Nordsjælland, Aab, Esbjerg og FC Midtjylland alle har formået at vinde mindst et trofæ - med ærkerivalerne fra FCK som den helt store topscorer i det samlede billede.

Året 2018 kan dog meget vel blive året, hvor tingene ændrer sig. Brøndby er nemlig kun én sejr fra endelig igen at kunne løfte en pokal, når klubben torsdag møder Silkeborg i Parken til det, der forventes at blive et brag af en pokalfinale med over 33.000 tilskuere.

Og anfører Johan Larsson lægger ikke skjul på, hvor vigtigt det vil være for spillerne og klubben.

»Det vil betyde utroligt meget at løfte pokalen. Der var jo ikke så mange spillere, der var med i 2008 og frem til nu, men selvfølgelig betyder det rigtig meget for os som spillere, for Brøndby som klub og frem for alt for vores fans,« siger Johan Larsson og fortsætter:

»Det er noget, vi stræber efter hele tiden, og når du en dag stopper din karriere, så er det titler og trofæer, som du kommer til at huske allermest. Så selvfølgelig vil det betyde utrolig meget,« siger han forud for finalen.

Foto: Liselotte Sabroe Foto: Liselotte Sabroe

For et år siden stod Brøndby i samme situation, da Alexander Zornigers mandskab var i pokalfinalen. Modstanderen hed dengang FC København, og det endte med en række skuffede Brøndby-spillere, da rivalen med to sene scoringer vandt 3-1. Men i år står Brøndby bedre rustet til at spille så stor en kamp, mener Johan Larsson.

»Sidste år var vi måske ikke helt klar til at være i en finale. VI havde en utrolig fin første sæson med en ny træner, men jeg synes, at vi har fået mange ting på plads, som vi gerne ville, og det er rigtig godt. Jeg synes også, vi har fortjent at være i en finale, så det bliver fedt at spille en pokalfinale i år igen,« siger han.

I 2008 var det den nuværende assistenttræner Martin Retov, der blev matchvinder for Brøndby, da han scorede målet til 3-2 fem minutter før tid mod Esbjerg. Og for en klub på Brøndbys størrelse, så er 10 år for lang tid. Det mener forsvarsspilleren Hjörtur Hermannsson i hvert fald.

»Det er for mange år. Uden tvivl. Men det er fodbold, og nu er det forhåbentlig tid til at vende det. Og forhåbentlig kan vi bringe to titler hjem i denne sæson og på den måde træde ind i klubbens historie. Det har været for lang tid siden for en klub som denne. Og det er bare tid til det nu,« siger den islandske midterforsvarer.

Brøndbys Hjörtur Hermannsson spillede alle 90 minutter, da klubben i pokalsemifinalen slog FC Midtjylland. Foto: Liselotte Sabroe Brøndbys Hjörtur Hermannsson spillede alle 90 minutter, da klubben i pokalsemifinalen slog FC Midtjylland. Foto: Liselotte Sabroe

23-årige Hjörtur Hermannsson kom til klubben i sommeren 2016, og her var han godt klar over, at Brøndby var en stor, dansk klub.

Til gengæld vidste han ikke, hvor længe siden det var, at klubben sidst havde vundet en titel. Endelig at vinde den vil derfor være stort for klubben - men også for ham personligt.

»Jeg har aldrig oplevet at vinde en pokal i min seniorkarriere. Og selvfølgelig er det noget, man håber og drømmer om som barn. At man vil spille foran 35.000 tilskuere på nationalstadionet med sine egne fans, der virkelig hepper for dig hele vejen igennem, er jo drømmen. Jeg tror, at følelsen vil være helt vidunderlig, hvis vi vinder. Og som jeg sagde, så er det noget, som klubben - og specielt fansene - virkelig fortjener,« siger Hermannsson.

Pokalfinalen mellem Brøndby og SIlkeborg bliver fløjtet i gang torsdag klokken 17.00.