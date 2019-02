Hvor skal man placere Alexander Zorniger i kongerækken af trænere i Brøndby IF, som tæller prominente navne som Michael Laudrup, Morten Olsen, Åge Hareide og Ebbe Skovdahl?

»I en historisk kontekst er det ikke særlig stærkt, det Zorniger har præsteret. Han har været træner i næsten tre sæsonen uden at blive mester. Det er den hårde udlægning.«

Sådan siger Morten Bruun om Alexander Zorniger, som efter to og et halvt år som BIF-træner blev fyret i mandags. Den tidligere mangeårige superligaspiller og nuværende ekspert på Eurosport placerer med de ord tyskeren således på sin personlige top-5 over bedste Brøndby IF-trænere:

»Jeg har ham som nummer fem efter Ebbe Skovdahl, Tom Køhlert, Morten Olsen og Michael Laudrup. Der er nok nogle yngre Brøndby-fans, som spærrer øjnene op. Men det kan ikke nytte noget, at vi lader, som om vi slet ikke kender Brøndbys historie.« STEM PÅ DIN FAVORIT BIF-TRÆNER NEDERST I ARTIKLEN

Alexander Zorniger overtog trænertjansen i sommeren 2016, efter at Thomas Frank nogle måneder forinden var stoppet i klubben. I tyskerens to og et halvt år på Vestegnen vandt han to sølvmedaljer og en enkelt pokaltitel med Brøndby IF.

Jesper Thygesen, som spillede i Brøndby IF under Ebbe Skovdahl i de gyldne slut-90’ere, har - de manglende mesterskaber til trods - Zorniger højere på listen end Morten Bruun. Han er dog enig med sin eksfodboldspillerkollega om, at Skovdahl er historiens bedste træner på Vestegnen.

Brøndby IF-trænere siden 1981 Tom Køhlert: 1981-1985, 2002, 2007-2008 (2 gange DM-guld, 1 pokaltitel)

Ebbe Skovdahl: 1986, 1988-1989, 1992-1999 (4 gange DM-guld, 3 pokaltitler)

Birger Peitersen: 1987-1988 (1 gang DM-guld)

Morten Olsen: 1990-1992 (2 gange DM-guld)

Åge Hareide: 2000-2002

Michael Laudrup: 2002-2006 (1 gang DM-guld, 2 pokaltitler)

René Meulensteen: 2006

Kent Nielsen: 2009-2010

Henrik Jensen: 2010-2011

Auri Skarbalius: 2011-2013, 2016

Thomas Frank: 2013-2016

Alexander Zorniger: 2016-2019 (1 pokaltitel)

»Skovdahl er den største, Laudrup skal også foran Zorniger, og det skal Mr. Brøndby, Tom Køhlert, også. Men det, Zorniger gjorde, er stærkere end det, Olsen præsterede,« siger Thygesen, som i dag er ekspert på Viasats superligadækning.

»I 80'erne og 90'erne var Brøndby i flow, og de havde en masse dygtige landsholdsspillere. Zorniger formåede at lave en kæmpe turnaround med et containerskib i problemer. Hans første 24 måneder var sindssygt stærke og banebrydende, og det tabte mesterskab må ikke overskygge det hele,« tilføjer han.

Morten Bruun mener dog, at netop de glippede guldmedaljer i kombination med de halvsløje europæiske meritter bør trække Zorniger længere ned på listen.

»Vil man have ham højere op på listen, så er det vel, fordi man mener, at Zorniger overtog noget, der lå i ruiner, mens Laudrup overtog noget, der fungerede i forvejen. Men jeg er ikke enig i, at Zorniger overtog noget, der lå i ruiner. Han har dog rykket Brøndby, men det har de andre jo også både med mesterskaber og i Europa,« siger Morten Bruun og fortsætter:

»Derudover er Zornigers fald ret dramatisk, og hans tredje sæson trækker voldsomt ned. Det samme gør hans manglende europæiske resultater, hvor Brøndby IF er blevet fuldstændig smadret i kvalifikationen til gruppespillet i hans tid i klubben.«

