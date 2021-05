Brøndby smed føringen og blev tromlet med 4-2 i Randers. Nu er det knald-eller-fald på søndag mod FC Midtjylland.

Brøndby-træner Niels Frederiksen indrømmer, at det var et knæk i jagten på guld. Og så alligevel.

»Det er et stort skridt i den forkerte retning, der er ingen tvivl om, at det er et slag, der er tabt. Vi fik en foræring i sidste i weekend, det har vi så sat over styr nu. Så må vi se. Vi må prøve at slå dem på søndag. Det er stadig åbent,« siger han om gulddysten mod FC Midtjylland, som man møder hjemme i Brøndby næste weekend.

Randers fik vendt opgøret i de to første minutter af anden halvleg, hvor Vito Hammershøj-Mistrati bankede to kasser ind efter to Brøndby-fejl. Det kom topholdet aldrig tilbage fra, selvom der ved flere lejligheder var mulighed for reduceringer.

Niels Frederiksen ønsker Randers-træner Thomas Thomasberg tillykke med sejren. Foto: Bo Amstrup Vis mere Niels Frederiksen ønsker Randers-træner Thomas Thomasberg tillykke med sejren. Foto: Bo Amstrup

»De to første minutter af anden halvleg er jo katastrofale for vores muligheder for at få point, men på trods af det synes jeg ikke, vi er så langt fra at komme tilbage. Og vi skaber mange muligheder, som vi ikke får scoret på,« siger Niels Frederiksen og tilføjer:

»Vi bliver løbet over ende efter pausen, og vi havde snakket om, at de ville komme aggressivt ud, som de gjorde i første halvleg. Det fik vi ikke afvist,« lyder det.

Brøndbys topscorer, Mikael Uhre, misbrugte et straffespark i anden halvleg, der kunne have bragt klubben fra Vestegnen tilbage i opgøret. Og han begræder de minutter i anden halvleg, hvor de blå-gule kollapsede.

»Det er forfærdeligt. Vi kommer slet ikke ud. Det er 11 mand, der kommer ud med hovedet under armen. Og så bliver du bare straffet, for det er så små procenter, der afgør det. Vi får skabt fine chancer, men hvis du ikke er klar, så bliver du kørt over,« siger han.

Uhre misbrugte det straffespark, Simon Hedlund fik tilkæmpet. Foto: Bo Amstrup Vis mere Uhre misbrugte det straffespark, Simon Hedlund fik tilkæmpet. Foto: Bo Amstrup

Mesterskabsdyst? Det gider han ikke snakke om.

»Jeg bruger ikke så meget tid på mesterskabet. Jeg tænker på, hvad vi gjorde med vores præstation. Hele sæsonen har vi fået meget ros for at være skarpe i begge ender, og det var vi ikke i dag. Det må vi gøre bedre på søndag,« lyder det.

Niels Frederiksen ser positivt på muligheden for at drille midtjyderne på søndag.

»Vi har spillet tre gode kampe mod FC Midtjylland, og det vil vi gerne gøre igen. Jeg tror ikke, vi spiller fire kampe imod dem, hvor vi er dominerende uden at få noget med os. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan vinde søndag.«

Brøndbys mål blev scoret af Hjörtur Hermannsson og Simon Hedlund, mens Tosin Kehinde og Tobias Klysner stod for Randers-scoringer sammen med Vito Hammershøj-Mistratis dobbelte målhøst.