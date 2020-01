Det er dag fem oven på ugens store historie om Red Bulls mulige indtog i Brøndby IF.

Selv om klubejer Jan Bech Andersen tirsdag over for B.T. afviste, at energidrikgiganten er på vej ind som investor i hans klub, er det ikke noget, der har beroliget alle fansene.

Mange af dem mangler at blive overbevist, og lørdag troppede omkring 500 fans op for at se træningskampen mod Hvidovre, og her benyttede flere af dem muligheden for at protestere i form af tydelige bannere mod et samarbejde med Red Bull.

Tekster som 'pis af, Red Bull', 'hellere konkurs end Red Bull', 'fuck Red Bull', og 'Brøndby hader Red Bull' blev kort efter startfløjt hængt op til skue for alle til en kamp, som Brøndby i øvrigt vandt 3-0.

Brøndby-fansene hængte disse bannere op til kampen mod Hvidovre. Foto: Privatfoto Vis mere Brøndby-fansene hængte disse bannere op til kampen mod Hvidovre. Foto: Privatfoto

Forud for kampen havde de organiserede fans haft et halvanden time langt møde med ledelsens repræsentanter med fodbolddirektør Carsten V. Jensen, direktør Ole Palmå og næstformand Jesper Møller i spidsen.

Mødet var kommet i stand, efter fansene for et par uger siden sendte et åbent brev til ledelsen og udtrykte deres store bekymring om den retning, klubben er gået i.

Lige præcis derfor havde fansene håbet, at klubejer og hovedaktionær Jan Bech Andersen, der reelt har magten i klubben, ville have deltaget på mødet, men han meldte fra dagen før, og det ærgrer efterfølgende fansene, fortæller formanden for fanafdelingen, Lasse Bauer.

»Vi havde forventet at have en drøftelse med ejerkredsen om Brøndby og haft en tæt dialog med dem om det,« siger Lasse Bauer og fortsætter:

Der var klar tale fra fansene. Foto: Privatfoto Vis mere Der var klar tale fra fansene. Foto: Privatfoto

»Derfor er vi selvfølgelig ærgerlige over, at Jan Bech meldte fra i går. Han mente ikke, mødet skulle handle om ham som person.«

Skulle det det?

»Nej, det var ikke det, der var formålet. Vi ville tage udgangspunkt i det brev, vi har skrevet, om at vi vil have langsigtede planer.«

Og det var inden al den fokus, der har været på Red Bull?

»Ja. Lang tid før Red Bull. Men så er det klart, at vi også gerne ville drøfte Red Bull, og det fik da helt klart ret meget opmærksomhed under vores møde.«

»Det kunne vi så drøfte med næstformanden i bestyrelsen og direktionen i stedet.«

Brøndby-spillerne holdt fokus og vandt 3-0. Foto: Privatfoto Vis mere Brøndby-spillerne holdt fokus og vandt 3-0. Foto: Privatfoto

Har det så været spildt arbejde fra jeres side, når I har forberedt jer på at snakke med ejerkredsen og nærmere bestemt Jan Bech Andersen?

»Jeg ved ikke, om det har været spildt. Det var uforløst. Der er en masse ting, vi har brug for at snakke igennem om den situation, vi står i. Jeg tænker generelt. Heldigvis kommer der flere møder, fordi vi med emissionen står i en situation, der definerer klubben fremadrettet.«

»Men generelt forløb mødet godt. Vi har stor tiltro til direktionen og de ting, som de vil arbejde med. Så vi kan få klubben på ret køl igen, og vi ikke igen står i en situation, hvor vi mangler penge. For os handler det i bund og grund om, at vi skal have langsigtede planlægninger og holde ord i forhold til det i stedet for det kortsigtede mål.«

Men det er jo også blevet meldt ud i strategierne fra klubben, så hvorfor det her møde?

»Ja, det er rigtigt nok, men hvis du kigger tilbage over tid, så har man været alt for offensive på transfermarkedet. Mere end klubben har kunnet bære. Det har gjort, at den er i en presset situation i dag. Vi vil gerne have en klub i morgen, som vi også har i dag.«

Brøndby ønsker ikke at kommentere mødet.