Brøndby var hårdt presset gennem det meste af anden halvleg, men formåede at kæmpe en 2-0-sejr hjem mod Vejle.

Det holdt hårdt for gæsterne fra Brøndby, da de søndag aften hentede en sejr på udebane mod Vejle i Superligaens niende runde.

Kampen endte 2-0 til Brøndby, der var presset i perioder af anden halvleg.

Gæsterne havde ellers et mindre overtag i første halvleg og kom frem til flest chancer. Dog var Vejle godt med og havde også fine muligheder for at score. Efter pausen skulle Vejle have haft mere ud af det.

Jesper Lindstrøm scorede til 1-0 kort før pausen, mens Mikael Uhre udbyggede gæsternes føring med ti minutter igen.

Efter sejren kravler Brøndby en enkelt plads op på tredjepladsen og har nu 18 point. Vejle forbliver på sjettepladsen med 14 point.

Offensivspilleren Allan Sousa var yderst tæt på at sende Vejle i front efter 36 minutter med et velplaceret frispark, men Brøndby-keeper Marvin Schwäbe afværgede forsøget med en flot redning.

Første halvlegs allersidste angreb kastede første scoring af sig til gæsterne, da et skud fra Brøndbys Jesper Lindstrøm blev rettet af og trillede i mål.

Trods et hårdt Vejle-pres og flere muligheder til værterne, var det Brøndby, der udbyggede føringen efter 82 minutter.

Bolden endte efter en Simon Hedlund-afslutning lidt tilfældigt hos angriberen Mikael Uhre, der lobbede bolden over Indy Groothuizen i Vejle-målet.

/ritzau/

