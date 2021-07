Brøndby skriver i en selskabsmeddelelse, at man er i dialog om et nært forestående salg af Jesper Lindstrøm.

Dermed ser den 21-årige profil ud til at være meget tæt på et skifte.

Lindstrøm var en af profilerne på det Brøndby-hold, der vandt det danske mesterskab i den forgangne sæson for første gang i 16 år.

Som følge af opjusterer Brøndby forventningerne til årets regnskab med op til 30 millioner kroner.

Før var forventningen et overskud på mellem 35 til 65 millioner kroner. Nu lyder forventningen, at der kommer et plus på mellem 65 og 95 millioner.

Jesper Lindstrøm har kontrakt med Brøndby til 2023, og han har indtil videre spillet 65 førsteholdskampe.

Her er det blevet til 15 mål og 15 oplæg.

Brøndby oplyser ikke, hvilken klub der er tæt på at hente Lindstrøm.

Opdateres...