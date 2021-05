Det er ikke kun på banen, at Brøndby har det bedste fodboldhold i Danmark efter det første mesterskab i 16 år.

Også på det sociale medie Facebook kan klubben nu bryste sig af at have overhalet FC København og være størst – målt på interaktioner.

Det kan kommunikationsforum.dk fortælle.

Her fremgår det, at Brøndby er det mest virale hit på Facebook af de danske klubber og slog rekord for reaktioner på det populære, sociale medie.

FC København måtte i denne sæson nøjes med bronze. Foto: Bo Amstrup Vis mere FC København måtte i denne sæson nøjes med bronze. Foto: Bo Amstrup

1.085.131 reaktioner fik Brøndby ud af deres opslag på Facebook i denne sæson, og det er ifølge mediet næsten 12.000 flere end FC Københavns rekord fra sidste år.

I denne sæson havde FC København cirka 700.000 reaktioner, og det forklarer Jes Mortensen, kommunikationschef i klubben, som en direkte konsekvens af klubbens skuffende resultater.

»Når man måler for i år, er der ingen tvivl om, at andre klubber har klaret sig bedre sportsligt, end vi har – og det har helt klart også en effekt på både engagement og reach. Det er der vist ingen tvivl om. Der har vi ligget under par i forhold til, hvad der forventes af os,« siger han til kommunikationsforum.dk og pointerer samtidig, at det også handler om, hvor meget indhold, der bliver lagt op, og om man betaler for, at indholdet skal eksponeres yderligere.

Fremgangen hos Brøndby vækker glæde hos deres kommunikationschef, Christian Schultz, der dog slår fast, at de primære kanaler som klubbens hjemmeside har høj prioritet.

»Sociale medier er uden tvivl vigtige, men vores egne platforme (brondby.com og Brøndby Indefra-app, red.) fylder mere og mere for os, og det er meget bevidst, da vi ønsker større ejerskab over selve platformene, vi kommunikerer på,« forklarer han.

Sønderjyske var ifølge kommunikationsforum.dk den klub, der vækstede mest med lidt over 11 procent. Især pokalfinalen for andet år i træk får en stor del af æren for den større interesse.