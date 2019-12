Otte nederlag i 20 kampe bør vel egentlig ikke være hverdagskost i en klub af Brøndby IF's størrelse.

Men det er virkeligheden for træner Niels Frederiksen og hans mandskab, som skuffende måtte nøjes med 1-1- hjemme mod nedrykningskandidaterne fra Hobro, hvilket udløste en pibekoncert på Brøndy Stadion.

Dermed går Brøndby IF på juleferie med en nedturs-stime, som hedder blot et enkelt erobret point i de seneste fire kampe.

Og det irriterer Niels Frederiksen, som ikke tøver med at kalde holdets indsats i efteråret for 'ikke godkendt':

Foto: Claus Bech

»Det er en irriterende følelse at gå på vinterferie med. Vi spillede egentlig klart bedre i de tre foregående kampe end i dag. Det var et skuffende resultat og en skuffende præstation. Vi spiller ikke mere end 20 gode minutter,« siger Niels Frederiksen, og kommer med sin nedslående konklusion for Brøndbys svære efterår:

»Vi ville gerne have vundet i dag, så havde det været nogenlunde fornuftigt. Nu synes vi, at vi mangler nogle point, når vi skal konkludere på efteråret, og dermed er det ikke godkendt.«

Spurgt direkte ind til, hvordan han har de med, at hans hold har tabt otte gange i 20 kampe, trækker Niels Frederiksens sidste sæsons rædselsefterår under Alexander Zorniger frem.

»Vi er ikke tilfredse med det, men jeg konstaterer bare, at sidste år da man gik til vinterpausen, der havde Brøndby 30 point efter 20 runder. I år har 32 point med en stort set uændret trup. Men det er ikke tilfredsstillende. Jeg synes, vi skulle have haft fem-seks point mere. Vi har tabt for mange kampe og lukket for mange mål ind,« siger han.

Jubel efter Simon Hedlund udligner til 1-1 under Superligakampen mellem Brøndby IF og Hobro IK på Brøndby Stadion søndag den 15. december 2019. Foto: Claus Bech

Brøndby IF overvintrer nu på fjerdepladsen, men hvor holdet i det meste af efteråret har haft en stor buffer ned til holdene uden for top-6, er der pludselig et frådende felt af midterklubber, som øjner chancen for at indhente de blå-gule og at tage en slutspilsplads.

Niels Frederiksen erkender da også, at Brøndby IF starter forårssæsonen med at kigge nedad i tabellen.

AaB, FC Nordjælland, Lyngby, OB og de andre mesterskabs-slutspils-bejlere skal holdes på afstand:

»Havde vi haft fem-seks point mere, havde det set anderledes ud. Nu må vi gå ud i foråret og skaffe de point, der skal til,« slår Niels Frederiksen fast.