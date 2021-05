En hvid tavle med et helt særligt budskab.

Brøndby-træner Niels Frederiksen gjorde sig bemærket med et usædvanligt stunt i søndagens topbrag mellem Brøndby og FC Midtjylland.

Ved stillingen 2-1 til Brøndby halvvejs ind i anden halvleg havde Brøndby-træneren et budskab til sine spillere. Men måske havde han svært ved at råbe dem op på det kogende stadion, hvor mere end 8.000 tilskuere skabte en vild stemning?

Så i stedet for forgæves at forsøge at råbe meldingen til sine spillere, handlede Niels Frederiksen hurtigt. Således greb han den store hvide taktiktavle og skrev sit budskabet med tusch, og det var ikke til at tage fejl af.

'Keep attacking' - bliv ved med at angribe - kunne man læse på tavlen, som Niels Frederiksen holdt op over sit hoved ude ved sidelinjen, hvor han trådt frem med tavlen. Derefter satte Niels Frederiksen skiltet ned på græsset, så det fortsat kunne ses af Brøndby-spillerne på banen.

»Tilskuerne larmende helt vildt. Det var svært for mig at få kontakt med spillerne på banen. Nu må jeg sgu gøre noget andet, tænkte jeg, så gjorde jeg det sådan her,« forklarer Niels Frederiksen til TV3.

Episoden blev fanget af B.T.s fotograf - se herover - og på tv, hvor kommentatorerne på TV3 også bemærkede Niels Frederiksens opsigtsvækkende aktion. Videoklippet kan ses øverst.

Om det var Frederiksen smarte finte, der gjorde udslaget i den resterende del af den hektiske del af kampen skal være usagt, men Brøndby endte med at klø på offensivt, og fik også scoret til slutresultatet 3-1, som betyder, at Brøndby fortsat er inde i guldkampen, kun et point efter FCM.