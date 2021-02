Han er Superligaens mindste pralerøv, og du får kun indøvede plader som 'jeg er da super glad for mine mål, men det vigtigste er de tre point' ud af munden på ham.

Det samme var tilfældet efter søndagens sejr over Vejle, da Brøndby igen røg op på førstepladsen i Superligaen.

Med en Mikael Uhre i hopla. For hvad du ikke får i interview, giver han på banen.

Med et mål og en fremprovokering af et selvmål var Mikael Uhre igen-igen manden, der gjorde det onde ved modstanderne for Brøndby.

Mikael Uhre er i gang med en fantastisk sæson. Foto: Claus Bech Vis mere Mikael Uhre er i gang med en fantastisk sæson. Foto: Claus Bech

Nu er den sky jyde både delt topscorer med ni mål og assistmager nummer ét med seks oplæg i Superligaen, og når han ikke selv vil sige det, kan Niels Frederiksen, Brøndbys træner, gøre det.

»Det kan godt være, at mange ikke betragter ham som en stor stjerne i Superligaen. Men hvis du fører topscorerlisten og scorer så mange mål, så er man en stjerne. Han er lidt undervurderet,« siger Brøndby-træneren, der bakker Mikael Uhres kolde facts op og kalder ham blandt de bedste angribere i Superligaen.

»Det synes jeg bestemt, han er. Ingen angribere er nødvendigvis stærkere end Uhre. Angribere bliver målt på deres mål, og der ligger Uhre rigtig godt til,« forklarer Niels Frederiksen og sætter flere ord på, hvorfor Mikael Uhre er undervurderet i Superligaen.

»Det hænger nok sammen med den start, han fik i klubben. Han var ikke en fast bestanddel af holdet i en lang periode. Mange har måske tænkt: 'Slår han igennem?' Mange undervurderer hans sikkerhed i afslutningerne. Han har et godt spark, og nogle vægter måske ikke hans fart og hurtighed, som er ekstremt afgørende som angriber,« lyder det fra Niels Frederiksen, som ikke er meget for at skrige Mikael Uhre på landsholdet.

»Der har vi en landstræner, der udtager. Det er ikke så ofte, at Superliga-spillere er landsholdsspillere. Men lad os se, hvor det udvikler sig hen.«

Holdkammerat Jesper Lindstrøm mener, at landstræner Kasper Hjulmand må udtage Uhre, hvis han fortsætter med at score som mod Vejle.

»Han gør det godt, og så længe han laver mål og assister, så kan man snart ikke se bort fra ham. Det var ikke den bedste indsats for holdet – heller ikke for Uhre – men han scorer igen og fremprovokerer det andet mål, og man kan ikke andet end at være tilfreds. Nu kan han også endelig score på de chancer, jeg skaber, så hvis han fortsætter, ser det godt ud,« kommer det med en drillen fra Jesper Lindstrøm, der forklarer, hvorfor han ikke synes, det var den bedste kamp, der lige var blevet spillet.

»Første halvleg er heller ikke særligt god faktisk. Det er, som om, at når vi scorer mål, så daler vi i niveau. Vi må bliver bedre til at holde fast i bolden, for når vi begynder at stresse, så koster det. I dag har vi heldigvis et forsvar, der står godt. Andreas Maxsø gør det rigtig godt centralt og header alle bolde væk, det redder os lidt i dag. Vi får stadig tre point, og det er det vigtigste.«

Det var det også for Mikael Uhre, der nok ikke er den, der snakker i overskrifter, men dog har ambitioner om udlandet en dag.

»Først og fremmest drømmer jeg om, at vi får en rigtig flot sæson her, og det er vi godt på vej til. Der var ikke mange, der inden sæsonstart havde spået, at vi ville ligge, hvor vi gør, og på sigt er det klart, at de fleste, der kommer til det her niveau, drømmer om at tage skridtet til udlandet, men jeg fokuserer på det, jeg kan gøre noget ved. Og det er træningen og kampene her,« lyder det fra Mikael Uhre, en af Superligaens største stjerner.