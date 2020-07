Alexander Zornigers ord runger stadig i Brøndby.

Da den nu fyrede Brøndby-træner i december 2018 sendte et helt hold af udlændinge på banen og bagefter kritiserede klubbens ungdomsarbejde for ikke at skabe spillere af høj nok kvalitet, gav det genlyd.

Og det gør det endnu for Niels Frederiksen efter en sæson, hvor Brøndby endte som nummer fire med flere unge spillere på banen undervejs.

»De unge gør det fremragende. For et år siden mente man jo ikke, at de var i nærheden af at være gode nok til at spille i den her klub. Nu starter de inde alle tre på en gang og er rigtig dygtige,« siger Brøndby-træner Niels Frederiksen.

Det er Morten Frendrup, Anis Ben Slimane og Jesper Lindstrøm, der henvises til med 'de tre'. Og Jesper Lindstrøm husker også ordene fra sin tidligere træner i slipstrømmen på en sæson, der for ham har budt på 28 kampe for Brøndby i Superligaen og halvdelen fra start.

»Zorniger var en hård træner. Han var en skide god træner. Han vandt en god pokal, som vi havde ventet på i lang tid. Han sagde nogle ting, som var hårde, men nogle af tingene sagde han også, fordi han vidste, at det gav os motivation til at kæmpe videre. Vi tre gutter på midten viser, at vi sagtens kan være med på det her niveau. Vi tror på os selv,« siger Jesper Lindstrøm.

Gav det dig motivation?

»100 procent. Jeg elsker at vise folk, at de tager fejl. Det har vi gjort. Det er super dejligt.«