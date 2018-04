Brøndby-træner Alexander Zorniger har i sin tid i Bundesligaen været på nogle af de største stadions i Tyskland med en kapacitet på mere end 60.000 tilskuere.

Alligevel fandt han, at stemningen i Brøndbys kamp mod FCK var noget helt specielt at være vidne til og roste de mange fans for deres opbakning.

Hør hele interviewet med Zorniger efter Brøndbys sejr over FCK her.