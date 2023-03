Lyt til artiklen

Et sandt drama er ovre, og Brøndby kan i første omgang puste ud - skulle man tro.

For målet om at nå med i Superligaens top seks blev søndag indfriet, selv om Brøndby leverede en sløj indsats og trods en vanvittig målmandspræstation faldt sammen og tabte 1-2 til FC Nordsjælland i Farum.

Men alligevel var der trods et indfriet mål én særlig besked, som cheftræner Jesper Sørensen havde med til pressen efter kampen.

»Jeg er ærgerlig, irriteret og rasende over, at vi ikke kan præstere bedre i sådan en kamp.«

»Jeg er irriteret over, at vi var så bekymrede i vores spil, og vi var ikke hurtige nok i tanke og handling til at matche et hold som FCN heroppe i Farum,« siger Jesper Sørensen, hvis temperament særligt kom i kog på grund af én episode.

I slutfasen leverede Brøndby-målmand Mads Hermansen nemlig en pragtfuld trippel-redning efter et straffespark, men det til trods, scorede FCN-stjernen Ernest Nuamah kort efter til slutresultatet 2-1 - og det var bare ikke godt nok, mener Brøndby-bossen.

»Det gør mig rasende, at vi har en målmand, der leverer en fantastisk aktion med en trippel-redning, som burde gøre, at vi ender denne kamp med et uafgjort resultat.«

»Men så gik der gudhjælpemig halvandet minut, og så lå bolden i vores mål. Det er jeg simpelthen rasende over.«

»Så der går noget tid, før jeg sætter mig og puster ud over, at vi er i top seks,« lød det fra cheftræneren, der dog godt kunne finde plads til lidt glæde over, at den efter landskampspausen står på dueller i mesterskabsslutspillet.

Her er målet at spille med om pladserne, der giver adgang til de europæiske turneringer, fortæller cheftræneren, der ikke mener, at søndagens præstation giver grund til bekymring forud sæsonafslutningen.

»Denne præstation er ikke her, vi står. Vi har ikke set det her endnu mod FCM og Silkeborg. Så det var et tilbageskridt og en kamp, hvor vi var på hælene uden det mod, vi skal have. Men jeg tvivler på, at vi ser sådan ud næste gang,« slog cheftræneren fast.

