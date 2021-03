FC Københavns træner, Jess Thorup, gik i gang allerede efter forrige weekends kampe – med at gøre Brøndby til favorit til at vinde guldet. (Se klippet øverst i artiklen).

Han sagde også, at det ikke virkede som realistisk at kunne indhente Brøndby på førstepladsen, og det er kun blevet sværere nu, hvor afstanden mellem de to hold er øget til ti point inden slutspillet.

Men retorikken fra Parken er ikke noget, Brøndby-træner Niels Frederiksen falder for, og han forklarer, at han har gennemskuet FC Københavns spin.

Niels Frederiksen, synes du, at I er den favorit til at vinde guldet, som Jess Thorup går ud og siger?

»Det er klart, at jeg selvfølgelig har kunnet observere, at nogle af vores konkurrenter er begyndt at give os en hel del anerkendelse på det sidste og synes, vi gør det rigtig godt og spiller godt og ser rigtig stærke ud, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, at de gør, den anerkendelse tager vi rigtig gerne imod.«

»Men det ændrer ikke på den opfattelse, jeg og vi har af situationen, når vi siger, at vi betragter os selv som en top-tre-klub, og der er nogle klubber i denne række, som dels bruger flere midler, end vi bruger, og dels har mere erfaring i deres trupper, end vi har. Derfor synes jeg stadig, at de ser rigtig, rigtig stærke ud, men lige nu nyder vi selvfølgelig, at vi ligger på førstepladsen. Det glæder vi os meget over,« siger Niels Frederiksen og tilføjer, hvad han synes om den retorik, der virker bevidst fra FC Københavns side.

»Jeg håber da, de mener det og anerkender os, men det er klart, at jeg har også været i denne branche i mange år, så jeg kan godt gennemskue, når noget er rent spin. Det kunne man da godt tænke, at det der var. Men vi er da så afgjort glade for anerkendelsen.«

I Brøndby er der trods førerpositionen ikke nogen, der endnu har sagt, at guldet er ambitionen, men det er ikke, fordi klubben har påduttet medarbejderne den strategi, lyder det fra Niels Frederiksen.

Niels Frederiksen hopper ikke på Jess Thorups ord, som han kalder spin. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Niels Frederiksen hopper ikke på Jess Thorups ord, som han kalder spin. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er der ikke så meget bevidst i. Jeg prøver at kigge på fakta og realiteterne, og det er bare det, jeg prøver at gengive. Vi nyder at ligge nummer et og vil gøre alt, hvad vi kan, for at blive ved med det. Ingen tvivl om det. Men jeg er bare nødt til at sige, at hvis vi skal være favoritter til det, så er der nogle, der bruger deres muligheder, som Fanden læser Biblen, og det er ovenikøbet på en god dag,« pointerer Brøndby-træneren og giver recepten for, hvad der skal til, før guldet kan ende på Vestegnen.

»Der er mange ting, som skal lykkes. At vi får sat vores spidskompetencer i scene, og at vi spiller vores spillere, så de har mest mulighed for at shine, så vi ikke tvinger dem til at gøre det, de ikke er så dygtige til. Og så skal vi blive ved med at have en rigtig god defensiv ligesom i dag. AGF skaber stort set ingenting udover det straffespark, som de får. Udover det har Marvin Schwäbe jo ikke en redning,« siger han og kalder Anthony Jungs redning på stregen på Patrick Mortensens header i anden halvleg for en dårlig afslutning af AGF-angriberen.

Fakta i toppen af ligaen er som nævnt nu, at Brøndby har ti point ned til FC København inden de sidste ti kampe, men Niels Frederiksen vil ikke afskrive ærkerivalerne til guldet.

»Nej, det vil jeg ikke, fordi vi har denne struktur, hvor vi skal mødes indbyrdes. Jeg kunne lave et regnestykke for dig, hvor vi antager, at FCK slår os i de to indbyrdes kampe, så har de hentet seks point på os. Og så skal de hente fire point mere i de resterende otte kampe, det kan sagtens lade sig gøre,« siger han og fortsætter:

»Så jeg afskriver ikke nogen som helst. Det ser tæt ud, men lige nu er vi da i en god position, og vi er rigtig glade for at ligge, hvor vi ligger. Det vil vi rigtig gerne blive ved med, men jeg ser det stadig som et close race.«