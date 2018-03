Skuffende – men stadig med alt at spille for. Det må være tesen, Brøndby tager med fra 1-1-resultatet i Horsens.

Brøndby-mandskabet gik ellers på banen med visheden om, at de kunne skabe et lille hul til guldkonkurrenterne FC Midtjylland, der havde smidt point i Nordsjælland.



Men guldaspiranterne kunne ikke finde samme storspil frem mod AC Horsens, som har kendetegnet holdet fra Vestegnen den seneste måned. I stedet blev det kun til ét point i en kamp, der til tider var umulig at se på grund af en tæt tåge.



Og selvom det ikke ændrede meget ved det store billede, var der en markant frustration at mærke blandt de blå/gule-spillere, der ikke kunne slå igen efter Simon Okosuns udligning kort efter pausen.



»Det var lidt et chok for os, at de scorer på det hjørnespark, og de får lagt et godt tryk på os i anden halvleg. Det gjorde det svært for os at spille os ud, som vi gerne ville, men det er ikke godt nok, at vi som minimum forsvarer resultatet hjem,« siger Brøndbys midtbanespiller Christian Nørgaard og fortsætter:



»Det er ærgerligt, at vi ikke tager et skridt i forhold til at lave et lille rum til dem (FC Midtjylland, red.). Men vi ligger jo stadig nummer et. Det skal vi være glade for. Det er en god ting, at vi i Brøndby i øjeblikket bliver skuffet over uafgjort. Det betyder, at vi vinder rigtig mange kampe, så der er stadig en stor vindermentalitet i truppen og en tro på tingene.«



Brøndby-træner Alexander Zorniger brugte som vanligt ikke mange kræfter på Midtjyllands pointtab forud for Horsens-kampen.



Han mente, at fraværet af en syg Simon Tibbling blev afgørende, og så var han utilfreds med attituden fra sine spillere.



»Jeg synes, vi er i stand til at spille bedre som hold og individuelt. Vi viste ikke meget af det niveau, vi har vist den seneste måned. Jeg kunne ikke lide kropsproget fra spillerne især efter 1-1-scoringen, men også før. Jeg forventer meget mere fra vores erfarne gutter, men vi er stadig ubesejrede. Spillerne har ret til at have en kamp som denne i ny og næ, selvom alle point er vigtige, men vi fik det ene, og vi får se, hvad det betyder for den næste kamp.«

»Vi savnede Simon Tibbling meget. Vi savnede hans mange løb. Kasper Fisker og Lasse Vigen Christensen kan også gøre det, men de gør det på en anden måde. Tibbling er ham, der åbner rum for andre med sine løb. Helt generelt manglede vi at tage løbene for vores medspillere. Vi kiggede lidt efter, om medspilleren tog løbet for en.«



Det er status quo i toppen med Midtjylland, efter I fik ét point hver, så hvad…



»De spillede uafgjort?«



Det vidste du ikke inden kampen?



»Jeg havde en kamp at fokusere på. Nu skal vi analysere kampen her på den rette måde; stille og roligt med de rette ændringer til næste kamp. Og så går vi på banen i næste uge mod Hobro i en svær kamp mod et hold, der spiller for top seks. Vi vil højst sandsynligt være bedre end mod Horsens. Men intet hold i verden spiller kun gode kampe. Med alt taget i betragtning i forhold til vores seneste præstationer er vi meget glade.«



Brøndby møder Hobro søndag i den sidste kamp i grundspillet. Herefter venter der ti kampe i et spændende slutspil, hvor man blandt andet møder FC Midtjylland to gange i en direkte duel om guldet.