Brøndby-træner Niels Frederiksen mener, at Brøndby leverede en magtdemonstration mod Lyngby. Og så gider han ikke høre snak om overpræstationer.

Halvvejs igennem sæsonen hænger Brøndby stadig med i toppen af Superligaen. Og de nøjes ikke blot med det. De fører nemlig også an i tabellen.

4-0-sejren over Lyngby blev effektueret med kynisme i høj klasse.

»Jeg er stærkt tilfreds. Set over hele kampen er det vores bedste præstation i år. Ser vi bort fra de første 15-20 minutter, så var det en magtdemonstration af vores hold. Vi kunne have vundet større. Vi var tættere på 5-0 og 6-0, end de var på 4-1,« siger Brøndby-træner Niels Frederiksen.

Frederiksen vil ikke sige så meget om Brøndbys guldchancer, men han gider ikke høre på dem, der siger, at Brøndby har overpræsteret hidtil.

»Vi er halvvejs igennem turneringen, og præstationen i dag er da et tophold værdigt. Det synes jeg da,« siger han adspugt om guldchancerne og fortsætter:



»Men jeg kan ikke åbne en avis eller se et tv-program, hvor de ikke siger, vi har overpræsteret. Vi har ikke overpræsteret. Vi har bare været dygtige til at få mere ud af lidt mindre. Alle siger, vi har overpræsteret, og det kan da godt være, vi har gjort det en lille smule, men nu må vi se,« lyder det fra Frederiksen.

Én ting, man ikke kan ligge Brøndby til byrde, er, at kynismen er helt i top.

Modstanderens fejl bliver straffet prompte – og mod Lyngby var det et studie i kølighed.

Målscorer Kevin Mensah mener, at det er vejen frem, hvis man skal drømme store tanker.



»Alt behøver ikke at være så flot, det er fint at slå en befrier en gang imellem og bare få lukket af. Det er den første vej til et resultat. Hvis du ser på nogle af de andre hold, der har vundet de seneste år, så tror jeg ikke, der er nogen, der siger, de spiller fantastisk fodbold – men de er kyniske,« siger Mensah og tilføjer dog med vanlig Brøndby-forsigtighed:

»Men der er mange kampe, der skal vindes, før vi kan snakke om mesterskab.«

Brøndbys program i de kommende uger vil give svar på, om der er grund til optimisme på Vestegnen.

Her møder man blandt andet de danske mestre fra FC Midtjylland og rivalerne FC København.

Næste opgør er søndag på hjemmebane mod Vejle.