Han kunne næsten ikke få ørenlyd.

Brøndby-træner Niels Frederiksen blev tiljublet af de mange fans, og med solbriller på og et halstørklæde om skuldrene tog han imod hyldesten og gav tilbage med kærlige ord. For det var en stor ting for Niels Frederiksen, og det var også tydeligt at høre.

»Det kan godt være, at de inde i København kalder sig 'Byens hold', men vi er jo Danmarks hold,« siger Niels Frederiksen til TV3+.

Brøndby er danmarksmester for første gang i 16 år, og det er med Niels Frederiksen ved roret. Efter en sæson, hvor Brøndby lå forrest efter grundspillet, men haltede efter længe i slutspillet, kunne Brøndby hive guldmedaljerne hjem med sejre i de sidste to kampe. Det var mestertræneren ekstremt berørt over.

»Der er rigtig mange følelser i det her. Når man kigger rundt på hele stadion her, er det fantastisk. Hør en stemning. Det er helt vildt. Sejren i dag er dedikeret til dem, og det gør mig rigtig glad,« siger Niels Frederiksen.

Han og Brøndby-spillerne løb direkte i omklædningsrummet efter kampen, da ekstatiske Brøndby-fans løb ind på banen i ren eufori. Og dernede under tribunen var der knald på – måske også lidt for meget til Niels Frederiksens smag. I hvert fald når det kom til den musik, der blev smækket på til festlighederne.

»Vi har råbt, og vi har skreget og sunget og danset, og vi har også krammet, må jeg indrømme i de her coronatider.«

»Der var også nogen, der spillede Champions League-hymnen. Det, synes jeg, er lidt for tidligt,« lød det afvæbnende fra Frederiksen.

Der er ellers en plads i Champions League-kvalifikationen til Brøndby, der går direkte ind i playoff – og dermed kun er en modstander fra at nå gruppespillet. Og skulle det gå galt, er der garanteret masser af millioner i den efterhånden også økonomiske attraktive Europa League.

Så var Niels Frederiksen ellers klar til en god fest, der kommer til at køre på Vestegnen mellem Brøndby Stadion og Brøndby Hallen lige ved siden af. Inden Brøndby-træneren kan smide sig i sengen og gennemleve sin historiske dag i hovedet.

»Det kan være, jeg er så bimmelim, at jeg ikke tænker noget som helst. Men det kan også være, der er en enorm tilfredshed med, hvordan det er gået,« siger Niels Frederiksen.