En sejr mere, så burde top seks være hjemme for Brøndby. Det mener de blå-gules træner Niels Frederiksen, efter hans mandskab søndag havde slået Lyngby 1-0.

»Jeg tror, vi skal have en sejr mere, jeg siger ikke, der skal 41 point til, men lige nu ligger snittet på over 40,« siger Brøndby-træneren og fortsætter:

»Men det kan jo godt være, at Aalborg og Randers taber resten af deres kampe, men lige nu ser det ud til, at der skal flere point til, end der plejer, og det kunne godt være 40,« siger Niels Frederiksen, der sammen med sit hold har skrabet 38 point sammen i de første 23 af de 26 kampe i grundspillet.

Cheftræneren er glad for, at Brøndby igen fik lukket helt af bagtil, ligesom tilfældet var i forårspremieren mod OB. I sidste runde fik AaB scoret tre kasser på Marvin Schwäbe.

»Vi har godt vidst, at vi formentlig ikke får det samme scoringsgennemsnit i foråret, som vi havde i efteråret, det siger sig selv, når vi siger farvel til 70 procent af vores mål (salgene af Wilczek og Kaiser, red), så derfor har vi haft et større fokus på at forsvare os bedre som et hold. Det er vi blevet bedre til.«

Hvad, han selv skal blive bedre til, er efter eget udsagn at styre sit temperament.

I november fik han karantæne for at vippe en stol ned i ærgrelse, og søndag fik han et gult kort af dommeren, ligesom Lyngbys cheftræner Christian Nielsen i øvrigt gjorde.

»Jeg plejer at få røde kort. Jeg ved ikke, hvad der sker. Der var to gule kort til trænerne i dag. Jeg synes, at der bliver begået et frispark inde midt på banen, og jeg synes, at vi skal have det, og så vender jeg mig om og kommer med et udbrud, og det var åbenbart nok til at få et gult kort i dag.«

Niels Frederiksen tror, at der nok skal en sejr mere til, før top seks er sikret. Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg siger ikke noget til dommeren, jeg henvender mig ikke. Jeg har bare et vredesudbrud,« siger han og tror ikke, at der venter ham en ny karantæne, som da han måtte overvære derbyet mod FCK fra tilskuerpladserne.

»Det tror jeg ikke. Glen (Riddersholm, red.) har da fået otte gule kort uden at få karantæne. Jeg tror ikke, jeg får det. Jeg må kontrollere mit temperament, det er sådan, det er,« slutter Niels Frederiksen.