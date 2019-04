Et derby er en kamp med sit eget liv.

Men kigger man på det større billede, er FC København Brøndby overlegen, og skal man tro sidstnævntes træner, Martin Retov, bliver det svært for de blågule at rykke klubben så meget, at man på kort sigt kan konkurrere med FCK.

»Det ser lidt svært ud lige nu,« erkender Martin Retov, da han bliver spurgt om, hvorvidt Brøndby kan rivalisere med FCK allerede fra den kommende sæson.

Men hvor langt er I fra at nå FCK?

»Vi er et stykke derfra. Det må vi erkende. De indkøb, de lavede i sommer, og dem vi solgte, tippede balancen den forkerte vej. I sidste sæson vandt vi fire ud af fem kampe mod FCK. I år har været anderledes.«

I 2017/2018-sæsonen var Brøndby ubesejret mod de hvidklædte rivaler, men i år har holdet fra Vestegnen tabt begge opgør til FC København.

»FCK har købt godt ind, og spillerne har gjort det godt for dem. Det må vi bare anerkende. Selvfølgelig er vi et stykke efter dem lige nu, men det vil vi forsøge at hente ind,« fortæller Martin Retov.

Men den forholdsvis nytiltrådte Brøndby-træner mener ikke, at det udelukkende er op til ham selv og truppen at sørge for, at Brøndby som klub rykker tættere på FCK. Beslutningen skal også træffes oppefra, siger han.

»Det er lidt en klubbeslutning i forhold til, hvad der bliver solgt og hentet. Jeg synes, at der er et fint potentiale med nogle dygtige unge spillere på vej. Nogle af dem også gennem Masterclass. Men at sige om vi kan kæmpe med FCK næste år, det ved jeg ikke. Det må sommerens vindue også indikere, men jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt,« siger Retov.

Arajuuri: Ikke den store forskel

Men det er ikke alle, der køber præmissen om, at FC København er et skridt foran sin storkøbenhavnske nabo.

Forsvarsspilleren Paulus Arajuuri, der har været Brøndby-spiller siden januar 2017, mener ikke, at forskellen på de to hold for alvor er til at tage og mærke på.

»Sidste sæson følte vi, at vi var foran dem. I år har de været bedre end os, men forskellene i toppen er meget små,« mener Paulus Arajuuri.

I den forgangne sæson var rollerne ændret. FC København kæmpede for at finde sit niveau og havde en skuffende sæson, hvor holdet endte på en skuffende fjerdeplads i Superligaen. Kigger man på det større perspektiv, synes Paulus Arajuuri, at Brøndby er godt med.

Brøndby er et stykke fra FCK, erkender Brøndbys cheftræner Martin Retov inden derbybraget på Brøndby Station søndag. Foto: Henning Bagger Vis mere Brøndby er et stykke fra FCK, erkender Brøndbys cheftræner Martin Retov inden derbybraget på Brøndby Station søndag. Foto: Henning Bagger

»Vi er i pokalfinalen for tredje år i træk. Vi blev nummer to både sidste og forrige år, og hvis det her er en af de sæsoner, hvor man er dårligere, er det stadig godkendt, hvis vi ender med at vinde pokalen og slutter på tredjepladsen i ligaen. Så er det her stadig et godt 'middelår', sm klubber indimellem kan have efter en rigtig god sæson,« siger Arajuuri.

»Når vi har dårlige tider, er det ikke ligeså dårligt som tidligere. Derfor tror jeg, at Brøndby er på rette vej i forhold til at skabe noget stort igen, selvom vi i år har været skuffet over en del ting, Men jeg tror ikke, at der er meget forskel på klubberne.«

Derfor tror Arajuuri også, at Brøndby allerede kan konkurrere med FC København fra 2019-2020-sæsonen.

»Vi var bedre end dem sidste år. Så det tror jeg, at vi kan være igen næste sæson,« mener Arajuuri.

Samme optimistiske melding kommer fra unge Joel Kabongo. For Brøndby skal målet altid være at kunne rivalisere med FCK, siger forsvarsspilleren, der er et produkt af Brøndbys ungdomsakademi Masterclass.

»Jeg synes, at man skal gå efter at konkurrere med FCK allerede fra næste sæson,« fortæller Joel Kabongo, der har fået en del spilletid under den nye træner Martin Retov.

»Vi må se, hvad der sker til sommer i forhold til en masse forskellige ting, men jeg håber og tror på, at vi kommer til at ligge i toppen af tabellen,« siger han.

I denne sæson lader Brøndby ikke til at være i nærheden af FC Københavns niveau. Hele 27 point adskiller de to klubber i superligatabellen, inden de tørner sammen på Brøndby Stadion søndag kl. 16..

Brøndby-spiller Joel Kabongo (tv.), her i duel med FC Nordsjællands Andreas Skov Olsen, får muligvis sin derby-debut søndag mod FCK. Foto: Claus Bech Vis mere Brøndby-spiller Joel Kabongo (tv.), her i duel med FC Nordsjællands Andreas Skov Olsen, får muligvis sin derby-debut søndag mod FCK. Foto: Claus Bech

»Vi har været for svingende i år,« erkender højrebacken Jens Martin Gammelby.

»Hvis man vil være et tophold, må man skrabe point sammen i hver eneste kamp. Uanset om sejren er køn eller pissegrim,« siger Gammelby.

For Martin Retov har FC København især skilt sig ud ved at være effektiv i forsvars- og angrebssituationer.

»De har især været stærkere i felterne, end vi har. Både offensivt og defensivt. De har en kynisme i egen boks, hvor de er dygtige til at læse spillet og cleare boldene,« siger han.