Den måske dårligste første halvleg i dette forår.

Brøndbys træner Niels Frederiksen lagde ikke skjul på, at de første 45 minutter af 0-0-kampen mod Randers var noget af det værste, topholdet har præsteret i dette forår.

»Det nærmer sig. Det, man skal forstå, er, at det har lidt med modstanderne at gøre, og så har det en hel del med os selv at gøre. Det er klart, Randers forsvarer sig rigtig godt, de arbejder stenhårdt i deres pres og er gode til at sætte tryk på vores boldholdere. Vores kvalitet, som vi skulle have haft på bolden, var ikke til stede, og vi mangler måske også lidt løb og bevægelse for hinanden, så samlet set bliver det et rigtig skidt udtryk i første halvleg,« siger Niels Frederiksen.

Han flåede i pausen tre mand ud i Michael Lumb, Lasse Vigen og Simon Hedlund, men stort set alle spillede under niveau, og langt flere kunne have fået kniven.

»Anden halvleg bliver markant bedre. Jeg skifter tre spillere i pausen, og jeg kunne have skiftet hele holdet, men nøjes med tre, og jeg synes, det bliver en hel del bedre, uden at det på nogen måde bliver prangende,« forklarer han og tilføjer:

»Jeg tror ikke, der var en spiller, der var i tvivl om, at det havde været en dårlig præstation i første halvleg, det gode var, at der stod 0-0, og vi havde 45 minutter til at gå ud og gøre det bedre, og det gjorde vi også, dog uden at vi får scoret.«

Også Jesper Lindstrøm var stærkt utilfreds med det, der blev leveret især i første halvleg.

»Vi spiller en første halvleg, der ikke er særligt god. Den er faktisk rigtig ringe, og vi kunne også have været bagud dér, men i anden halvleg kommer vi frem til nogle chancer, og med lidt held kommer vi også foran, men marginaler gør, at vi ikke scorer i dag,« siger Lindstrøm og fortsætter:

»Jeg tror, at hvis vi spiller en bedre første halvleg, så kører vi dem også i stykker, men vi rammer ikke dagen, og det koster to point, men heldigvis er der en kamp igen om tre dage.«

Her kommer ærkerivalerne fra FC København på besøg på Vestegnen i et stort topopgør, og Niels Frederiksen erkender, at han er efterladt med flere spørgsmål efter en kamp mod Randers, hvor holdet ikke ramte dagen.

»Jeg har en hel del spørgsmål, det har jeg da, men dem får vi også svar på, inden vi får besluttet, hvad vi gør mod FCK,« slår Niels Frederiksen fast.