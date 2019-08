»En svag Brøndby-præstation.«

Sådan vil Brøndby-træner Niels Frederiksen huske søndagens opgør mellem Brøndby og AC Horsens, der endte med en 1-2-sejr til gæsterne fra Jylland.

Især anden halvleg af kampen bar præg af en række situationer, hvor Brøndby-spillere og fans kaldte på straffespark, men dommer Anders Poulsens fløjte forblev tavs.

Derudover var en anden overskrift, at AC Horsens målspark blev afviklet i tråd med et nyt regelsæt, der gør det lovligt for målmandens medspillere at være i feltet. Og således kunne Horsens-keeper Michael Lansing få et målspark headet op i hænderne hver eneste gang.

Niels Frederiksen, cheftræner Brøndby IF under kampen i 3F Superligaen mellem Brøndby IF og AC Horsens på Brøndby Stadion søndag den 4. august 2019.

De situationer fylder dog ingenting for Niels Frederiksen. Han vil ikke kommentere på tvivlsomme kendelser, og selvom han ikke er fan af den nye målsparksregel, så var det jo lovligt, fortæller han.

I stedet var han skuffet.

»Jeg synes, at noget af det, der kendetegner os i vores gode præstationer er, at vi har fundet et højt energiniveau.og været aggressive i det, vi har lavet. Det synes jeg ikke, vi var i tilstrækkelig grad i dag.«

»Det bliver også en svær kamp, fordi Horsens forsvarer sig godt. Står lavt. Og så bliver det lidt sværere at få tempo i kampen. Når det andet hold ikke vil spille med på vores præmisser, så bliver det sværere. Og det var det for os i dag. Så fik det et tamt udtryk,« siger Niels Frederiksen.

Bo Henriksen, manager AC Horsens under kampen i 3F Superligaen mellem Brøndby IF og AC Horsens på Brøndby Stadion søndag den 4. august 2019.

Ikke overraskende var det en noget gladere Horsens-træner, der mødte pressen. Bo Henriksen havde dråber på trøjen, da han var blevet oversprøjtet med vand, og han var åbenbart også blevet sparket over det ene ben.

»Jeg synes, vi var kloge. For at sige det mildt. Det er nogle gange det, fodbold handler om. At være dygtig til et eller andet. Vi fik en lærestreg i den første kamp mod Nordsjælland, og siden den kamp har vi rent taktisk gjort stort set alt anderledes. I sidste ende er det afgørende for, at vi for nogle gode oplevelser.«

»I store perioder synes jeg, vi var gode med bolden, og det var lidt det, vi manglede mod FCK sidst for at kunne slå dem. Der skabte vi ingenting. I dag kunne vi have ført ved pausen og scoret endnu flere mål, end Brøndby kunne have gjort,« siger Bo Henriksen.

For Brøndbys vedkommende kom søndagens kamp efter 120 minutters fodbold mod polske Lechia Gdansk torsdag.

Det endte med en samlet Brøndby-sejr, og derfor spiller man på torsdag mod portugisiske Braga.

Selvom søndagens resultat og præstation var sløj, så føler Niels Frederiksen, at hans hold står fint rustet til det svære opgør torsdag.

»Man skal passe på med, at man ikke bliver depressiv af, at man har tabt én kamp. Det er der ingen grund til, selvom præstationen i dag ikke var god. Så vi står vel okay rustet. Braga er et rigtig godt hold, også bedre end Gdansk. Men vi har før præsteret fint i Europa, og det gjorde vi også mod Gdansk. Men vi er klar over, at vi skal skabe et fornuftigt resultat på hjemmebane,« siger Brøndby-træneren.

AC Horsens står nu noteret for seks point i de første fire kampe, mens Brøndby fortsat har syv point i 3F Superligaen.