Brøndby-træner Niels Frederiksen var rasende, da B.T. fangede ham til en snak efter hans tropper havde tabt 1-2 i Aarhus til AGF.

»Det er skingrende skørt, at dommeren (Morten Krogh, red.) giver mig et rødt kort,« sagde han om episoden, der opstod i kampens slutfase.

Niels Frederiksen forklarede, at han rejste sig fra den plastikstol, som de aarhusianske kamparrangører havde anvist ham.

»I situationen tager jeg fat under sædet, hvorefter stolen vipper tilbage. Det kan da godt være, at stolen flytter sig et par meter, men jeg mener altså, at dommeren skal koncentrere sig om at dømme noget bedre end at smide træneren væk, bare fordi man bliver en smule frustreret. Jeg synes, det er vildt overdrevet. Specielt når jeg forinden ikke har modtaget så meget som en henstilling,« sagde Niels Frederiksen med en stemmeføring, der signalerede såvel irritation som frustration.

Brøndbys cheftræner Niels Frederiksen måtte forlade bænken efter han havde modtaget et rødt kort af dommer Morten Krogh under Superligakampen mellem AGF og Brøndby IF. Foto: Bo Amstrup Vis mere Brøndbys cheftræner Niels Frederiksen måtte forlade bænken efter han havde modtaget et rødt kort af dommer Morten Krogh under Superligakampen mellem AGF og Brøndby IF. Foto: Bo Amstrup

Udvisningen betyder, at han formentlig ikke får mulighed for at give sine spillere gode råd undervejs i holdets næste Superliga-kamp mod FC København.

»Jeg kender ikke protestreglerne, men hvis det ender med, at jeg må nøjes med at se kampen fra tilskuerpladserne, vil jeg naturligvis ærgre mig over det,« sagde Niels Frederiksen.

Udover dommeren var han heller ikke tilfreds med sine spilleres præstation i første halvleg.

»I denne periode af kampen er vi ikke dygtige nok med bolden. Det er jo alle spillere, der laver for mange fejl,« sagde Niels Frederiksen.

AGFs cheftræner David Nielsen var udmærket tilfreds med AGF's sejr over Brøndby. Foto: Bo Amstrup Vis mere AGFs cheftræner David Nielsen var udmærket tilfreds med AGF's sejr over Brøndby. Foto: Bo Amstrup

På scoringer af Mustapha Bundu og Patrick Mortensen førte AGF 2-0 inden Kamil Wilczek et kvarter før tid reducerede til 1-2.

»Jeg er imponeret over mine spillere. De formår i en dramatisk kamp at holde hovedet koldt. Jeg synes, der er en dejlig arrogance og tro på tingene i øjeblikket. Selvom Brøndby i slutfasen får reduceret, opstår der på intet tidspunkt panik. Det var stærkt. Faktisk synes jeg, at vi håndterer alt godt. Energien og lysten til at skralde igennem var der,« sagde AGF-træner David Nielsen.

Sejren betyder, at AGF nu er nummer fire i Superligaen med 29 point efetr 17 kampe.

»Den placering arbejder vi selvfølgelig på at fastholde og forhåbentlig også forbedre,« sagde David Nielsen.

Så glad var David Nielsen over AGF's sejr over Brøndby. Foto: Bo Amstrup Vis mere Så glad var David Nielsen over AGF's sejr over Brøndby. Foto: Bo Amstrup

Til gengæld ønskede han ikke at forholde sig til sin træner-fremtid i AGF.

»Det er korrekt, at min kontrakt udløber til sommer. Men der er lang tid til. Her og nu bruger vi nul sekunder på at diskutere den sag. Det er en af grundene til, at det går os så godt i kampene i øjeblikket,« sagde David Nielsen.

Undervejs i kampen mod Brøndby udgik Mustapha Bundu med en skade.

Hvorvidt denne er så alvorlig, at han går glip af næste weekends kamp mod Esbjerg, var der ingen i AGF-lejren, der kunne udtale sig om efter kampen.