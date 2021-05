Presset var enormt på Brøndby Stadions porte efter mandagens guldbrag.

Tusindvis af fans måtte overvære kampen uden for stadion, og ved slutfløjt blev presset for stort på portene, og de blev åbnet. Nu forklarer Brøndby IF, hvorfor de valgte at åbne for sluserne.

»På grund af coronarestriktionerne havde vi til kampen et relativt begrænset antal pladser i brug på stadion. På den baggrund – og dertil lagt vigtigheden af kampen – betød det, at der ude foran stadion var mødt flere tusinde deltagere op fra demonstrationerne uden billet,« oplyser sikkerhedschefen for Brøndby IF, Mickel Lauritsen, til B.T.

»Da kampen nærmede sig sin slutning, og stillingen var 2-0, og mesterskabet var få minutter væk, kom der et enormt pres på portene på vores indgange, især ved Sydsiden. Ved slutfløjt var presset på portene ved Sydsiden blevet så stort, at vi i dialog med politiet og myndighederne besluttede at åbne portene ved Sydsiden for at undgå voldsomme personskader.«

Brøndbyfans i forbindelse med superligakampen imellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion, det var især ved denne port, at fans strømmede ind på stadion. Foto: Martin Sylvest Vis mere Brøndbyfans i forbindelse med superligakampen imellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion, det var især ved denne port, at fans strømmede ind på stadion. Foto: Martin Sylvest

Det var især ved stemningstribunen Sydsiden, at invasionen fandt sted. Fans fandt både vej til tribunen, men også til selve græsplænen, så Brøndby-spillerne måtte søge tilflugt i omklædningsrummet.

»Da vi åbnede portene, strømmede mange hundrede personer ind på banen, hvorefter vi brugte en halv times tid på stille og roligt at få de mange fans ud af banen igen,« fortæller Mickel Lauritsen og fortsætter:

»Udefra set så det måske voldsomt ud, men det var koordineret i tæt samarbejde med politiet og myndighederne. Beslutningen om at åbne portene for at undgå voldsomme personskader indebar dog den uhensigtsmæssige konsekvens, at personer uden billetter blev blandet med personer fra forskellige sektioner.«

Udover dramaet ved portene oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at minimum ti personer er blevet konstateret smittet med coronavirus, som var på stadion.

Brøndbyfans i forbindelse med superligakampen imellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion, mandag den 24. maj 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest Vis mere Brøndbyfans i forbindelse med superligakampen imellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion, mandag den 24. maj 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest

»Styrelsen for Patientsikkerhed håber, at I, der deltog i fodboldfesten på og omkring Brøndby Stadion i går (mandag, red.), havde en god fest. Der var rigtig mange glade mennesker samlet, og vi opfordrer derfor alle, der deltog i festlighederne, til at blive teste,« skrev styrelsen i den sammenhæng.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Vestegnens Politi omkring åbningen af portene ved slutfløjtet, men de henviser til Brøndby IF.

Om baneinvasionen får konsekvenser for Brøndby IF, er nu op til DBU og Disciplinærudvalget at tage stilling til.