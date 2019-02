Talentet Jesper 'Jobbe' Lindstrøm håber på chancen på førsteholdet efter trænerskiftet i Brøndby.

Brøndby offentliggjorde tirsdag Martin Retov og Matthias Jaissle som midlertidig træner-duo i klubben efter fyringen af Alexander Zorniger.

Det betyder nye øjne på spillertruppen og måske nye ansigter i startopstillingen. Det 18-årige Brøndby-talent Jesper 'Jobbe' Lindstrøm drømmer om, at han nu for alvor kan få chancen på førsteholdet, men hvis ikke, er han klar til at kæmpe videre:

»Det er svært at spå om fremtiden. Han (Martin Retov, red.) ved, hvem jeg er som spiller. Det bliver ikke nemt, men der er selvfølgelig en lille tro i mig. Men hvis ikke det bliver nu, så er det bare om at kæmpe og kæmpe og kæmpe, og så kommer chancen på et tidspunkt,« siger Jobbe til Brøndby-sitet 3point.dk.

Lindstrøm har spillet en enkelt kamp for klubbens bedste mandskab og rykker permanent op i førsteholdstruppen til sommer.