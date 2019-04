Joel Kabongo er blevet symbolet på det nye Brøndby efter Alexander Zornigers afgang.

»Det er fedt at sige, at man har taget årgangene op og været en del af Masterclass.«

Sådan siger Brøndbys unge midterforsvarer Joel Kabongo. Sidst i 2018 skabte den tidligere Brøndby-cheftræner Alexander Zorniger postyr ved at kritisere klubbens talentakademi Masterclass.

Ifølge tyskeren var de unge Brøndby-spillere slet ikke gode nok, hvilket var grunden til, at Brøndby henter så mange spillere udefra.

Joel Kabongo har fået fuld spilletid i Brøndbys to seneste superligakampe. Gør han også det mod FCK? Foto: Claus Bech Vis mere Joel Kabongo har fået fuld spilletid i Brøndbys to seneste superligakampe. Gør han også det mod FCK? Foto: Claus Bech

Udviklingen har givet den 21-årige Joel Kabongo en helt speciel status på holdet som en af de få spillere, der har taget turen op igennem klubbens ungdomshold. På en måde er han blevet et emblem for Masterclass og Brøndby som klub.

»Jeg har selvfølgelig et ansvar for at føre denne her kultur videre,« siger Joel Kabongo.

»Brøndby-DNAet er helt klart noget, som jeg skal vise. Jeg skal snakke med nye spillere, der kommer ind. For jeg er jo en af dem, der har været her længst tid, så vidt jeg ved. Så det tager jeg helt klart på mine skuldre. Jeg tror, at det ligger meget godt til mig,« forklarer Kabongo, der er bevidst om, at han har denne her symbolske status som klubbens dreng.

Et andet af klubsymbolerne i Brøndby-lejren er Martin Retov, der overtog stillingen som cheftræner i Brøndby efter fyringen af Alexander Zorniger i april. Indtil videre er det blevet til en del spilletid for Kabongo under den nye træner, og det er den 21-årige forsvarer glad for.

»Jeg har måske en bedre connection med Retov, end jeg havde med den anden træner,« siger Kabongo.

»Zorniger snakkede jeg også en del med, men der var meget fokus på at arbejde hårdt. Det er der også med Retov, men her snakker vi måske lidt mere sammen. I de svære perioder, hvor man ikke spiller så meget, kan man snakke lidt om, hvad man skal gøre bedre.«

Kabongo har været en del af startopstillingen i Brøndbys to seneste superligakampe og kan nu se frem til at få spilletid i søndagsbraget mod FCK. Får han minutter på banen, bliver det første gang, han får lov til at spille et derby.

»Det har altid været de største kampe at se, da jeg var ungdomsspiller. Men nu er jeg så tæt på at spille en. Det er noget, jeg altid har set frem til,« siger Joel Kabongo.