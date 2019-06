Fra usikker Schwäbe-handske til brandvarm på transfermarkedet. Et flot forår har gjort Brøndby IFs tyske målmand Marvin Schwäbe til et af de hotteste salgsemner i Brøndby IFs trup.

Derfor arbejdes der nu på at smede, mens målmandshandskerne er varme, og sælge Schwäbe til eksempelvis VfB Stuttgart, som lurer på ham.

Ebbe Sand og resten af den sportslige ledelse i Brøndby IF afsøger derfor lige nu målmandsmarkedet for en potentielt afløser for tyskeren.

Og det er en række velkendte keeper-navne, som spøger ude på Vestegnen, kan B.T. afsløre.

Marvin Schwäbe. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Marvin Schwäbe. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge B.T.s kilder er et af de varme emner David Ousted. Hans lejr har været i kontakt med Brøndby IF, men der er ikke, som landet ligger nu, lagt i ovnen til aftale - foreløbigt.

Qua sin fremskredne alder er den 34-årige målmand fra Chicago Fire nemlig ikke førsteprioriteten. Her er et navn som Jacob Rinne, som har haft en flot sæson i AaB, en endnu stærkere kandidat.

Den 25-årige svensker har et højt niveau og et stort videresalgspotentiale. Men ham slipper sportsdirektør Allan Gaarde nok ikke billigt, da han har kontrakt frem til sommeren 2022 med nordjyderne.

Derfor arbejder man i Brøndby IF også på to andre spændende muligheder.

David Ousted. Foto: Kirby Lee Vis mere David Ousted. Foto: Kirby Lee

Den ene er en særdeles gammel kending på Brøndby Stadion og omegn i form af Frederik Rønnow, som er havnet helt ude kulden i Eintracht Frankfurt efter sit skifte til Tyskland fra netop Brøndby IF sidste sommer.

Og derfor holder klubben nøje øje med landsholdsreservemålmandens situation i forhold til fremtiden. Skulle muligheden opstå, er man klar til at slå til.

En anden målmandsprofil, som har været inde i varmen på landsholdet, og som Ebbe Sand og co. har på radaren, er Anders Lindegaard. Ifølge B.T.s oplysninger er han klar til at prioritere spilletid højt i sit næste klubskifte efter en årrække med lukrative aftaler i Premier League-klubber, hvor det dog har haltet gevaldigt med spilletiden.

Den tidligere Manchester United-målmand er klar til at vende hjem til Danmark denne sommer og har haft dialog med Brøndby IF. Men som det er tilfældet med David Ousted, er der ikke det store fremtidspotentiale i 35-årige Lindegaard, ligesom han fortsat kræver en høj hyre.

Anders Lindegaard. Foto: CRAIG BROUGH Vis mere Anders Lindegaard. Foto: CRAIG BROUGH

I sidste ende afhænger målmandsrokadens mulige igangsætning dog af, om Brøndby IF kan få en passende høj pris for den pludseligt meget varme Marvin Schwäbe, som man ikke havde regnet med at sælge denne sommer.

Ifølge B.T.s oplysninger er det særligt VfB Stuttgart, som lurer på den 24-årige tysker, som kom til Brøndby IF sidste sommer. Det samme skriver det tyske sportsmagasin Kicker.

Håbet i Brøndby er, at den pludselige tyske interesse for Schwäbe kan kaste et beløb på af sig i omegnen af 15 millioner kroner, da klubben ikke som sådan har planlagt et salg.

Det vil i så fald efterlade et hul på målmandsposten, som altså skal skal fyldes ud af topmålmand, der flugter med de ambitioner, som de blå-gule har om at være en magtfaktor i dansk fodbold. For nogle uger siden hentede klubben Michael Tørnes til, som efter planen skal være andenmålmand.