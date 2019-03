En hær af blå-gule farver flankeret af råb, sange og jubel.

Det er, hvad Brøndby-spillerne normalt løber på banen til. Men sådan bliver det ikke på søndag i Horsens, når klubben fra Vestegnen kommer på besøg. En 'nyhed', der kommer bag på Hany Mukhtar, da B.T. møder ham efter træning.

»Er det uden fans? Det vidste jeg ikke,« siger den tydeligt overraskede Brøndby-profil.

Årsagen skal findes i den kamp, der fandt sted for 10 måneder siden i netop Horsens. Kampen, hvor Brøndby kunne se mesterskabet smuldre, og det resulterede i, at en stor gruppe vrede fans valgte at invadere banen efter slutfløjt.

De uroligheder takserede DBU til en bøde og en straf, der forbyder de blå-gule at have fans med til det østjyske. Og udsigten til en vigtig kamp uden netop dem ærgrer Hany Mukhtar.

»Vores fans er altid bag os. Vi skal vinde, uanset om de er der eller ej. Vi skal vinde for klubben og for fansene, og de bliver glade, hvis vi får tre point. Men en fodboldspiller uden fans er trist, men det er ikke vores beslutning. Det bliver meget underligt. I sidste ende handler det bare om de tre point, som vi skal kæmpe for,« siger Hany Mukhtar.

Han er ikke den eneste, der ikke er bekendt med nyheden om det manglende udebaneafsnit søndag aften i Jylland. Heller ikke Besar Halimi havde hørt, at Brøndby-mandskabet må klare sig uden de klassiske Brøndby-sange i Horsens.

»Jeg vidste det ikke. Vi elsker, når de er med os. De skubber os altid frem. Nu er de der desværre ikke, men vi kommer til at kæmpe for dem. De fortjener - meget mere end vi gør - at komme i top-6,« siger Besar Halimi til B.T.

Efter kampen var der Brøndby-fans, der prøvede at komme over til Horsens-fansenes afsnit.

For ham bliver det en speciel oplevelse, fordi han altid har været vant til lydkulissen fra Brøndbys tilskuere.

»Det er første gang, at jeg skal spille uden vores fans. Det bliver mærkeligt, men når kampen først er i gang, er der fuldt fokus på det. Det er trist, men vi vil også kæmpe for dem,« siger Besar Halimi.

Og for Brøndby-spillerne handler det nu bare om at præstere og forsøge at hive de tre point i land, understreger forsvarsspilleren Paulus Arajuuri. Han kommer også til at savne den blå-gule hær, som han roser til skyerne.

»Det er trist for os. Vi har de bedste fans i Danmark, og vi får fantastisk støtte i alle udekampe, men vi er professionelle og må håndtere situationen. Det bliver en anden atmosfære, og vi må tage det, som det kommer. Vi har spillet mange træningskampe med få tilskuere, så det er ikke noget nyt. Men det er trist, for vi har de bedste fans i Danmark, for det bliver mærkeligt ikke at have dem med,« siger Paulus Arajuuri.