Anis Ben Slimane og resten af Brøndby-holdet blev kørt rundt i Aalborg søndag eftermiddag.

Efter en vild resultatmæssig periode, hvor Brøndby bankede sig ind mellem FCK og FC Midtjylland i toppen af tabellen, kom de danske mestre ned på jorden igen.

3-0-nederlaget til AaB gjorde ondt. Rigtig ondt. Turen hjem kunne næsten ikke komme hurtigt nok for Brøndby-spillerne, der skulle skynde sig til lufthanven i Aalborg.

For hvis den vilde periode havde givet benzin til drømmene om en gentagelse fra sidste sæson, gik gassen af ballonen mod AaB.

»Nu har vi haft en god periode, og der har været en masse snak om mesterskab. Men så langt har vi slet ikke kigget, vi har altid taget en kamp ad gangen. Du kan se grunden til netop det i dag,« lyder det fra en slukøret Slimane.

»Man bliver i hvert fald ikke dansk mester med den præstation. Vi må videre, der er ikke meget at komme efter lige nu. Vi skal ind i et mesterskabsspil, og det bliver spændende. Vi skal møde AaB to gange, lige såvel som de andre hold, det her bliver der lavet om på.«

Slimane kunne fra midtbanen se holdet falde sammen fra første fløjt.

»Vi var ikke gode i nogen som helst perioder. Det er pisse irriterende,« siger han og fortsætter om den søndag, han vil have til at ende med det samme.

»Der er ikke mange ord. Det er en irriterende situation at være i lige nu. Vi er pisse skuffede. Vi kan ikke gøre meget ved det. Vi må blive klogere på kampen. Der er mangel på energi og kvalitet. Jeg har ikke svaret på hvorfor, vi skal lave om på det med det samme. Det er vi også klar over. Lige nu er man pisse skuffet og vil have den her dag overstået,« siger han.

Louka Prip scorede to gange på straffespark, Henrik Heggheim fik direkte rødt kort og i det hele taget kollapsede Brøndby, da de blev allermest presset.

»Det går jo ikke. Man kan tabe fodboldkampe på mange måder, men den måde, vi taber på i dag, skal ikke ske. Slet ikke når vi spiller i Brøndby. Jeg håber på, at vi kommer videre. Det er jeg sikker på,« siger Slimane.

Brøndby åbner mesterskabsslutspillet mod Randers 3. april på hjemmebane. Nu venter først en landskampspause. Og den er tiltrængt på Vestegnen.