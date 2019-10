I sidste sæson lignede han længe et fejlkøb.

Men de seneste måneder har Domink Kaiser været en af Superligaens bedste spillere.

Den tyske motor dominerer Brøndbys midtbane og scorer ovenikøbet mål. Mange mål.

Med syv sæsonscoringer indtager han en imponerende tredjeplads på Superligaens topscorerliste.

Kevin Mensah, Kamil Wilczek og Dominik Kaiser jubler efter scoring til 0-2 under superligakampen mellem Lyngby Boldklub og Brøndby IF spillet i Lyngby, søndag den 20. oktober 2019. Foto: Claus Bech Vis mere Kevin Mensah, Kamil Wilczek og Dominik Kaiser jubler efter scoring til 0-2 under superligakampen mellem Lyngby Boldklub og Brøndby IF spillet i Lyngby, søndag den 20. oktober 2019. Foto: Claus Bech

Men til sommer kan det være slut. Da Kaiser i sommeren 2018 kom til Brøndby, skrev han kun under på en to-årig kontrakt.

Den udløber om otte måneder, men allerede om to måneder kan 31-årige Kaiser forhandle med andre klubber.

»Vi må se, hvad der sker de næste uger og måneder. For mig er det ikke noget problem. Jeg er fokuseret på at præstere på banen, og indtil nu er det gået godt. Det vil jeg fortsætte med, og så må vi se,« siger Kaiser til B.T.

Ifølge B.T.s oplysninger vil Brøndby af gode grunde gerne forlænge med Kaiser, men klubben ønsker også at omstrukturere tyskerens kontrakt.

(Foto: Anders Kjærbye/Scanpix 2019) Foto: Anders Kjærbye Vis mere (Foto: Anders Kjærbye/Scanpix 2019) Foto: Anders Kjærbye

For to uger siden fortalte Kaiser agent, at ingen fra Brøndby har kontaktet ham med henblik på en ny aftale, og det er endnu ikke sket, fortæller Kaiser, der samtidig fastslår, at ambitionerne på Vestegnen skal være til stede, hvis han skal blive i klubben.

»Det er vigtigt, hvad klubben tænker om fremtiden og de kommende år. Hvordan den vil udvikle sig. Jeg er ret åben overfor alting, og jeg kan godt forestille mig at blive i Brøndby. Men der er ingen snak indtil nu, så vi må vente og se,« slutter Kaiser.

For to uger siden kunne B.T. fortælle, at Dominik Kaisers bagland er blevet kontaktet af tyske klubber, der ønsker at hente midtbanespilleren tilbage til hjemlandet, når hans kontrakt udløber.

Kaiser kom til Brøndby fra Bundesliga-klubben RB Leipzig.