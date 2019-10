Han scorede to mål og blev kåret til kampens spiller af Brøndby IF's fans, men alligevel måtte han sige undskyld.

Det var en brødebetynget Kamil Wilczek, som mødte pressen efter BIF’s 5-2-sejr over Randers FC: Han undgik øjenkontakt, talte lavt og virkede alt andet end imponeret over sig selv.

Han havde nemlig ødelagt en ellers glimrende præstation på banen med at få et dumt rødt kort i de døende minutter af kampen, efter han i arrigskab havde stukket sit hoved op i Kevin Conboys ansigt i en slags skalle.

»Jeg vil gerne sig undskyld for min opførsel. Det burde ikke være sådan. Jeg kommer til at sige undskyld til mine holdkammerater,« siger Kamil Wilczek.

Brøndbys Kamil Wilczek får rødt kort under superligakampen mellem Brøndby-Randers FC på Brøndby Stadion, søndag den 27 oktober 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Kamil Wilczek får rødt kort under superligakampen mellem Brøndby-Randers FC på Brøndby Stadion, søndag den 27 oktober 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Det er ikke første gang, at Brøndby IF’s anfører og suveræne topscorer viser sit polske temperament på banen.

Han har gennem sin tid i Brøndby-trøjen modtaget flere unødvendige gule kort, ligesom har ved enkelte lejligheder er sluppet heldigt for rødt kort efter hævnaktioner.

Det er den 31-angriber også klar over, hvorfor det er noget, han siger, at han arbejder med i hverdagen, men først vil han lige forklare situationen:

»Tacklingen var grim, han gik ikke efter bolden, han var ikke engang tæt på. Han burde også have haft rødt kort. Det er svært at holde følelserne nede, når ens modstander kun går efter at brække dit ben,« siger han, og tilføjer så:

Brøndbys Kamil Wilczek får rødt kort under superligakampen mellem Brøndby-Randers FC på Brøndby Stadion, søndag den 27 oktober 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Kamil Wilczek får rødt kort under superligakampen mellem Brøndby-Randers FC på Brøndby Stadion, søndag den 27 oktober 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

»Det er noget, jeg tænker over. Der har været en del dumme, om ikke røde, så i hvert fald gule kort. Det er gået godt i de seneste kampe, men i dag tabte jeg hovedet, det skal jeg tænke over i de næste uger.«

Kamil Wilczek får rigeligt med tænketid, da han nu kan se frem til at sidde udenfor med karantæne i Brøndbys to næste kampe mod henholdsvis Silkeborg IF og Esbjerg fB. Det ærgrer Niels Frederiksen sig over.

»Det er vi ikke tilfredse med. Det ved han også godt, at han skal undgå. Det sker i fodbold. Det er vi ærgerlige over. Det har jeg også sagt til ham,« lyder opsangen fra Brøndby-træneren, inden han tager sin angriber en smule i forsvar:

»Det er noget, vi snakker med ham om. Men man skal også huske på, at Kamil er en angriber, som lever af sit temperament og sin vildskab. Det skal man have som angriber. Nogen gange er der negativ side af det, og det så vi i dag.«