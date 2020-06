At lukke 500 mennesker ind til Superliga-fodbold giver ingen mening.

Så kontant og klar var meldingen fra FC København tidligere på ugen, og torsdag har Brøndby givet samme besked.

FC København mener, at der minimum skal lukkes mellem 25 og 50 procent af stadionets kapacitet ind, hvis der åbnes op for tilskuere til Superliga-fodbold igen. Og selvom administrerende direktør i Brøndby, Ole Palmå, ikke vil sætte præcise tal på, så mener han ikke heller ikke, at 500 mennesker er ret mange.

»Vi forstår bare ikke, hvorfor vi kun må samles 500 på et stort udendørs areal som Brøndby Stadion, når man må samles 500 i en biografsal inde i København. At lukke 500 ind er to procent af vores kapacitet, og det gør ikke, vi kan drive forretning. Det er det samme som et forbud.«

Brøndby mener ikke, det er nok kun at lukke 500 mennesker ind på stadion. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndby mener ikke, det er nok kun at lukke 500 mennesker ind på stadion. Foto: Liselotte Sabroe

Hvem får lov at komme ind, hvis I må lukke 500 ind?

»Det er det, vi sidder og arbejder på lige nu. Vi vurderer også, om vi overhovedet åbner, hvis tallet er 500. Det er bare ulogisk at forstå, hvorfor der ikke må komme flere. Specielt når man tænker på, at det, der går igen hos læger og politikere, er, hvor lavt smittetrykket er, og hvor godt det går.«

Er I bange for, at de fans, som ikke bliver valgt, vil vende jer ryggen?

»Nej, det er vi bestemt ikke nervøse for. Men det bliver selvfølgelig et valg, når der er 16.000 mennesker, der har købt adgang til Brøndby Stadion. Det er derfor, vi ønsker flere ind, fordi vi mener, vi kan afvikle kampene forsvarligt.«

Har sponsorerne førsteret til at komme ind, hvis der bliver åbnet op?

»Det er noget, vi skal tage stilling til, når vi ved, hvor mange der må komme. Det ved vi ikke lige nu. Det er også derfor, vi skal bruge en debat. Jeg tror, politikerne vil lytte.«

Er I bange for at skylde sponsorerne penge?

»Det er selvfølgelig ikke godt det her rent økonomisk, men det er det ikke for nogen.«

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

»Derfor skal vi bruge lidt lempelse. Vi håber på, at de vil lytte. Vi mener, vi på Brøndby Stadion kan gennemføre en kamp med sektionerede afsnit under forsvarlige vilkår.«

Diskussionen om at lukke folk ind på et stadion er taget til, efter Folketinget har givet grønt lys til at lade 500 mennesker samles i en koncertsal. Det betød blandt andet publikum til finalen af 'X factor' på TV 2.

FC Københavns kommunikationschef Jes Mortensen har fortalt, at FC København er i dialog med både fans og sponsorer for at finde den bedst mulige løsning.

Det er ikke meget, FC København og Brøndby er enige om på fodboldbanen, men de evige rivaler er enige om, at der skal åbnes op for mere end 500 mennesker på stadions, hvis det skal give mening.