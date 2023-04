Det gik usædvanligt lang tid, før Brøndbys spillere kom ud af omklædningsrummet i kølvandet på søndagens pinefulde 0-4-afklapsning hjemme mod Randers FC.

Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at bølgerne gik højt inde bag den lukkede dør. Men hvad der præcist blev sagt, og hvem der tog ordet, må forblive en hemmelighed

»Nej, jeg kan ikke tage jer med ind i omklædningsrummet,« lød det kontant fra anfører Kevin Mensah efter kampen.

Fordi det ikke var for børn?

»Nej – men det, der foregår derinde, kommer ikke jer ved.«

Kevin Mensah gik dog med til at sætte ord på det, der foregik på grønsværen søndag – selv om han uden tvivl gerne havde været fri.

»Det gør ondt. Meget ondt. Det er pinligt. Vi mangler mod i dag, Randers er bedre på alle parametre. Ja, jeg er chokeret over vores bundniveau. Jeg er chokeret.«

Er der stadig fuld opbakning til cheftræner Jesper Sørensen?

»Vi taber en kamp 0-4, og man kan stå og kaste med så meget mudder, som man vil – men vi kigger indad. På alle parametre er vi chokerende dårlige,« erkendte Kevin Mensah, der blev mindet om, at Brøndby for to uger siden tabte 0-3 hjemme mod Viborg.

Brøndbys Cheftræner Jesper Sørensen under superligakamp mellem Brøndby IF og Randers FC. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Cheftræner Jesper Sørensen under superligakamp mellem Brøndby IF og Randers FC. Foto: Liselotte Sabroe

»To gange på to hjemmekampe – det må ikke ske. Der skal vi have meget mere mandsmod. Og alle kan se, at det mangler vi i dag.«

»Nu er der en respekt, der skal genvindes. Ikke kun over for jer – men specielt over for os selv og vores fans.«

Næste udfordring for Brøndby bliver søndagens københavnske derby i Parken.