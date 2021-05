Et gigantisk gult og blåt menneskehav.

Det var det syn, der mødte Brøndby-spillerne mandag eftermiddag, da klubben fra Vestegnen skulle forsøge at slukke 16 års mesterskabstørke.

For inden opgøret mod FC Nordsjælland havde flere tusinde blå-gule fans valgte at marchere i fællesskab mod Brøndby Stadion. Et vanvittigt syn, som tv-billederne fangede.

»Da jeg kom kørende herind, kunne jeg jo se, at der var gult og blåt over det hele. Alt var pyntet op. Jeg tror ikke, der var nogen, der var i tvivl om, hvad det betød, efter at have set fansene. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger cheftræner Niels Frederiksen.

Brøndby-fans i den gigantiske march. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Brøndby-fans i den gigantiske march. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Og netop den massive støtte, som klubben oplevede – både på og uden for stadion – var da også noget af det, der fyldte mest hos de trætte Brøndby-spillere dagen derpå.

»Det var fuldstændig sindssygt. Det kan ikke beskrives. Der går nok lige et par dage, før det går op for én, hvad det var, der skete. Jeg er stadig helt høj på adrenalin,« siger holdets topscorer, Mikael Uhre.

Angriberen kørte med sin familie til guldkampen, og her var ankomsten til stadion faktisk tæt på at ende i et større kaos for profilen.

»Jeg vælger jo at ankomme i det øjeblik, hvor fanmarchen kommer. Jeg sidder i bilen med mine forældre, min lillebror og min lillesøster. De kunne ikke komme ud af bilen, men jeg formår lige akkurat at snige mig ud,« lyder det videre.

Brøndby-fans ude foran stadion mandag. Foto: Martin Sylvest Vis mere Brøndby-fans ude foran stadion mandag. Foto: Martin Sylvest

Også højrebacken Kevin Mensah havde svært ved ikke at lade sig påvirke af det gigantiske menneskehav, der ankom til stadion.

»Det er først, da jeg møder ind i går ved 15-tiden, hvor fanmarchen ankommer, og parkeringspladsen bliver fyldt, at jeg begynder at kunne mærke nervøsiteten i mine ben. Der skulle en grundig opvarmning til,« forklarer han.

De mange tusinde Brøndby-fans kunne samles foran stadionet og i marchen, fordi den store forsamling af mennesker var anmeldt som en demonstration.

Faktisk var der anmeldt hele tre demonstrationer i forbindelse med mandagens gulddrama. Derfor havde politiet ikke mulighed for at splitte den store gruppe af mennesker.

Billederne af de mange fans, der synger slagsange og ikke bærer mundbind, har dog efterfølgende skabt stor bekymring hos en coronaekspert. Den historie kan du læse mere om HER.

Du kan se de vilde billeder af marchen i videoen øverst i artiklen.