'Her er en historie om en virus fra Wuhan. Den er kommet her til Danmark, bekymringslisten den er lang.'

Kasper Fisker sidder med sine børn, iklædt pyjamas og foran pejsen, mens han synger til kameraet.

Den 31-årige Brøndby-spiller har brugt coronaperioden derhjemme sammen med familien, og lørdag morgen sprang han så ud som sanger.

'Bliv hjemme-sangen' hedder sangen, som Kasper Fisker synger, der er lavet på melodien fra Anders Matthesens sang om Quang. Hans søster har skrevet teksten.

VERS: Her er en historie om en virus fra Wuhan, den er kommet her til Danmark, bekymringslisten den er lang. For den er ny og kan vær' farlig, så vi skal alle passe på, vi skal mindske vores smitte, så tabene bli'r få. ⠀ Det kan godt vær' du er ung og frisk, og har lyst til sjov og fest. Men du danner smittekæder, og får corona med som gæst. Så kan du ik' undvære, at dine venner siger hej, så brug nu bare facetime, og vær sammen hver for sig. ⠀ OMK: For hvad faén får dig til at tro, at du bare kan gå ud? Nej, du skal bli' derhjemme, langt fra Ulla, Karl og Knud. For der er faktisk nogen der knogler, og passer godt på dig og mig, så tænd nu bare for netflix, og lad nu være at vær' et kvaj. ⠀ VERS: Tænk, på dengang da din bedstefar var ung, da blev han sendt i krigen med en taske alt for tung. Og det eneste du bli'r bedt om er at sidde på din bag, Så gør det for din bedste, så hun lever flere dag'. ⠀ Magrethe er vor dronning, og hun gør som Mette si'r, Vasker, spritter hænder, og ingen krammer gi'r. Du skal vise hensyn, tænk på andre - ja også dig, Så kom nu alle med, vi står sammen hver for sig. OMK: For hvad fa'en….. ⠀ Tak til min søster @mariafisker33 for at skrive teksten.

Sangen er skrevet, som titlen antyder, i tråd med regeringens og myndighederens anbefalinger om ikke at opholde sig flere personer sammen i det offentlige rum og i stedet blive hjemme, mens coronavirussen fortsat spreder sig i Danmark.

Sangen har Kasper Fisker delt i en kortere version på Twitter og en længere version på Instagram, hvor teksten også er delt. Derudover har Kasper Fiskers hustru, Stephanie Fisker, der blandt andet er vært for den populære podcast 'Anden til venstre', delt videoen med sine 34.000 følgere.

Fodboldfans landet over må i øjeblikket væbne sig med tålmodighed på, at de danske ligaer på et tidspunkt bliver genoptaget. Lige nu handler det dog om at holde afstand til hinanden, som Kasper Fisker synger:

'Så brug nu bare FaceTime, og lad os være sammen. Hver for sig.'