Homofobi eksisterer på lægterne, men hvad med nede på banen blandt spillerne?

»Jeg har i hvert fald aldrig oplevet det,« siger Brøndbys Jens Martin Gammelby forud for søndagskampen mod FC København.

Den seneste uge har homofobi-debatten raset i dansk fodbold, efter at fans råbte homofobiske tilråb efter FC København-spilleren Viktor Fischer. Jens Martin Gammelby har dog ikke selv oplevet den hårde tone spillere imellem nede på græstæppet.

»Om der er nogen, der har oplevet det (homofobiske kommentarer på banen, red.), kan jeg selvfølgelig ikke svare på. Debatten er relevant nok, men jeg synes, at det, der skal siges, er sagt, og jeg har ikke selv oplevet det på den måde dér,« siger Jens Martin Gammelby.

Brøndbys finske forsvarsklippe Paulus Arajuuri havde flere kommentarer til den igangværende debat.

»Kærlighed er for alle. På den måde tænker jeg, at det er et vigtigt emne at tage op,« siger Brøndbys Paulus Arajuuri. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere »Kærlighed er for alle. På den måde tænker jeg, at det er et vigtigt emne at tage op,« siger Brøndbys Paulus Arajuuri. Foto: Liselotte Sabroe

»Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg ikke mener, at det hører til i fodbolden i 2019. Kærlighed er for alle. På den måde tænker jeg, at det er et vigtigt emne at tage op,« siger Arajuuri. »Men homofobi hører ikke med i fodbolden.«

Finnen indrømmer, at der selvfølgelig kan blive udvekslet grimme ord på banen spillerne imellem.

Men Arajuuri kalder det for 'trash-talk' og forklarer, at han er uforstående over for det faktum, at det skal være en tilsvining at blive kaldt for eksempelvis 'bøsse' eller 'svans'.

»Det burde ikke være negative ord at bruge,« siger Arajuuri og klargør dermed det faktum, at homoseksualitet er acceptabelt.

I weekendens superligarunde vil rækkens klubber samlet sende et signal i homofobi-debatten.

Derfor vil alle syv kampe have en markering af, at superligaklubber tager afstand fra homofobiske sange og tilråb. Kort inden en kamp fløjtes i gang, vil spillerne fra begge hold samles om et banner med teksten 'Sammen mod homofobi'.

Dermed ønsker klubberne at sende et signal om, at alle er velkomne på stadion, og at tolerance og fælleskab er blandt fodboldens grundværdier.