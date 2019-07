Fra himmel til helved på 30 sekunder.

Sådan beskrev både Niels Frederiksen og Paulus Arajuuri den dramatiske afslutning på søndagens opgør mellem Randers og Brøndby på Cepheus Park.

Et minut inde i dommerens tillægstid scorede Brøndbys Mikael Uhre til 2-1, men efter et frispark på kanten af feltet og et rødt kort til Paulus Arajuuri endte Randers’ Marvin Egho med at score på en tilfældig nedfaldsbold – få sekunder før stadionuret løb ud.

»Det er jo super lykkeligt, at vi får scoret i overtiden. Og jeg synes også, det er fortjent, vi kommer foran. Og så opstår der det frispark, og så er det jo tilfældigheder, der gør, at de scorer,« sagde Brøndby-træner Niels Frederiksen efter kampen og gav et lille indblik i stemningen i omklædningsrummet.

Paulus Arajuuri begik det frispark, der førte til Randers' 2-2-scoring. Foto: Bo Amstrup Vis mere Paulus Arajuuri begik det frispark, der førte til Randers' 2-2-scoring. Foto: Bo Amstrup

»Man er selvfølgelig dødærgerlig. Det er vi alle sammen. Både spillere og stab. Det er pisse irriterende, men sådan er fodbold nogen gange, og så kan det måske gå vores vej næste gang.«

Brøndbys midtbanemotor, Lasse Vigen Christensen, hang i den grad også med hovedet, da han traskede igennem spillertunnelen efter kampen.

»Det er bare ikke godt nok. Der er ikke så meget at sige,« sagde han lavmælt og med et tomt blik i øjnene.

»Der er to minutter tilbage, og vi skal egentlig bare forsvare den hjem. Utilgiveligt at give frisparket væk, og så er det jo et…. Ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde det mål.«

Netop det omtalte frispark, der førte til målet, blev begået af finske Paulus Arajuuri, som modtog sit andet gule kort for aktionen og derfor måtte efterlade sine holdkammerater alene på banen i de sidste sekunder af kampen.

Og den store forsvarsspiller lagde ikke skjul på, at den aktion kom til at koste holdet sejren.

»Jeg så ham ikke, og dommeren vælger så at fløtje. Det var ikke min intention, men det gør ondt. Det er den værst tænkelige følelse at komme foran 2-1 og så smide det til sidst,« sagde han.

Følte du dig lidt skyldig i, at de scorer til 2-2?

Paulus Arajuuri var også indblandet i Randers' første mål. Foto: Bo Amstrup Vis mere Paulus Arajuuri var også indblandet i Randers' første mål. Foto: Bo Amstrup

»Ja selvfølgelig. Du føler dig altid skyldig, og du føler dig ansvarlig som forsvarsspiller, når du er foran 2-1 og er klar til at forsvare føringen med dit liv. Det er mit job at sørge for, at de ikke scorer til 2-2, så selvfølgelig…«

»Det var ikke min intention. Men hvis jeg havde haft en bedre positionering fra starten, ville det aldrig været sket. Så det er bare at kigge sig selv i spejlet og komme videre.«

Brøndby-træner Niels Frederiksen havde efter kampen travlt med at give interviews, så han havde ikke nået at snakke med sit finske fyrtårn. Han påpeger dog, at Arajuuri ikke kan klandres for, at de smed sejren til sidst.

»Det er ikke nogens skyld. Paulus laver et frispark, hvor han ser ud til at glide, og så vælter Randers-spilleren over ham. Og så scorer de på anden eller tredjebolden efter det frispark. Det er, hvad der sker, det kan man ikke laste ham for.«