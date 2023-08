Aftalen er klokkeklar - men søndag blev den brudt af Brøndbys Henrik Heggheim, og det blev potentielt kampafgørende i 1-3-nederlaget til FC Nordsjælland.

For den norske midtstopper hoppede ikke, da han stod i muren på et FCN-frispark, og så krøllede superstjernen Ernest Nuamah bolden stille og roligt over Heggheims lokker, ind i netmaskerne og så var Brøndby bagud 1-2.

I kølvandet på målet fik den ikke-hoppende Heggheim en skideballe af dimensioner af målmand Thomas Mikkelsen, der efter kampen erkender, at han var godt og grundigt træt af FC Nordsjællands scoring, der kom fra et frispark, hvor bolden blev sparket op på en Brøndby-hånd fra kort afstand.

»Det er et pisseirriterende mål, og det var et billigt frispark, de fik. Men jeg må nok se den igen, før jeg skælder nogen ud og hænger dem ud,« lød det diplomatisk, da B.T. først spurgte Brøndby-målmanden ind til situationen i kampen.

Thomas Mikkelsen i gang med sin skideballe til Henrik Heggheim lige efter 2-1-målet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Thomas Mikkelsen i gang med sin skideballe til Henrik Heggheim lige efter 2-1-målet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Du var rasende lige efter situationen - du må da have set noget, du ikke kunne lide?

»Hehe, du fisker. Det er klart, vi har en aftale om, at der skal hoppes, og det følte jeg ikke, at der blev gjort. Men jeg tror også godt, at Henrik ved, han skulle have hoppet.«

»Vi skal stole på hinanden, og det gør vi også i truppen. Men den er træls den der, for den kunne være undgået. Men han spillede en god kamp, og jeg har ikke tænkt mig at hænge ham ud på nogen måde,« sagde målmanden.

Brøndby-træner Jesper Sørensen var også godt træt af, at aftalen ikke blev overholdt.

Henrik Heggheim og resten af Brøndby-truppen kunne tage skuffede hjem efter et 1-3-nederlag i Farum. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Henrik Heggheim og resten af Brøndby-truppen kunne tage skuffede hjem efter et 1-3-nederlag i Farum. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»De skal selvfølgelig hoppe, når der ligger en mand bag muren. Det giver sig selv. Det ved alle, og det ved Henrik. Men sådan er det,« sagde Jesper Sørensen, der mente, at Henrik sammen med resten af truppen er skuffede efter et nyt hak i tuden.

Brøndby tabte nemlig for anden gang i træk - læs B.T.s dom over kampen her.

Denne gang efter en kamp, hvor holdet fra vestegnen leverede det, som cheftræneren kalder sæsonens hidtil bedste halvleg i de første 45 minutter, inden de blev for passive og siden blev skilt ad af velspillende FCN.

»Jeg er sådan set ikke bekymret efter den anden halvleg. FCN er gode heroppe, det må vi anerkende. Men der var nogle tilfældigheder i spil, som gjorde, at tingene tippede den vej,« sagde cheftræneren, som mente, at en Brøndby-fejl tillod FCN at score til 1-1, inden 2-1-frisparket blev sparket i kassen.

En kendelse, som Jesper Sørensen ikke var enig i.

»Jeg orker ikke mere snak om de der hånd-forseelser, når folk ikke aner, hvad de laver. Vi skal til at lære vores spillere at chippe bolden op efter armene på modstanderen,« kom det det bittert fra Sørensen.

Brøndby er efter tre kampe i sæsonen på tre point, hvilket på nuværende tidspunkt kaster en syvendeplads af sig.

Næste runde venter Lyngby BK, der søndag slog FC Midtjylland med hele 4-1 - du kan læse B.T.s dom over dén kamp lige her.