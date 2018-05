Brøndby smed Superliga-føringen i de sidste minutter af kampen mod Horsens. 2-2 endte opgøret efter en 2-0-føring kort før slutfløjt. Og dermed har FC Midtjylland muligheden for at tage guldet ved at tage sejren over Horsens i sidste spillerunde.

Her er BTs udsendte reporters karakterer fra kampen mellem Horsens og Brøndby:

AC Horsens

Marcus Bobjerg

4

Peter Nymann

7

Alexander Ludwig

4

Mads Juel Andersen

4

Mikkel Qvist

7

Bjarke Jacobsen (ud: 73.)

7

Rune Frantsen

7

Jonas Thorsen

7

Mathias Nielsen (ud: 62.)

7

Hallur Hansson

7

Simon Okosun

10

Indskiftere:

Jonas Borring (ind: 62.)

7



Mathias Kristensen (ind. 73.)

UB

Kjartan Finnbogason (ind. 84)

UB

Brøndby

Frederik Rønnow

10

Johan Larsson

02

Paulus Arajuuri

4

Benedikt Röcker

10

Anthony Jung

4

Christian Nørgaard

4

Kasper Fisker

7

Simon Tibbling

7

Hany Mukhtar (ud: 73.)

4

Kamil Wilczek (ud: 79.)

4

Teemu Pukki

4

Indskiftere:

Besar Halimi (ind: 73.)

UB



Hjörtur Hermannsson (ind: 79)

UB

Lasse Vigen (Ind: 88.)

UB