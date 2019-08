Det er Jan Bech og ingen anden, der holder hånden under Brøndby.

Klubben fra den københavnske vestegn har tirsdag morgen offentliggjort halvårsregnskab, og budskadet er tydeligt: Brøndby bløder millioner.

De blå gule har i årets første seks måneder tabt 41,7 millioner og forventer nu et samlet tab for 2019 på mellem 63 og 73 millioner kroner. Da klubben i sin tid præsenterede 'Strategi 6.4' var målet at gå i nul i 2019, men Brøndby er milevidt fra at nå dét mål.

Klubben har derfor igen stået med hatten i hånden overfor ejer Jan Bech Andersen. I løbet af de seneste måneder har Brøndby lånt i alt 42 millioner kroner af Bech Andersen. Dermed skylder klubben nu mæcenen i alt 60 millioner kroner.

»Brøndby IF har i 2. kvartal 2019 optaget lån for 12,0 mio. kr. hos Jan Bech Andersen. Efter 1. halvår 2019 og frem til dags dato er der optaget yderligere lån hos Jan Bech Andersen på 30 mio. kr., ud over de 18 mio. kr. som selskabet i 2018 har lånt hos Jan Bech Andersen, således at den aftalte lånefinansiering fra Jan Bech Andersen per dags dato er 60,0 mio. kr,« skriver Brøndby i dagens halvårsregnskab.

De 18 millioner kroner, som kommer ud over de 42 millioner lånt i 2019, er interessante i sig selv. Dem lånte Brøndby i september 2018 til en rente på fem procent og med en aftale om, at de skulle tilbagebetales senest 30. juni i år.

Det er ikke sket. Brøndby har derimod haft behov for at låne yderligere millioner af Jan Bech Andersen.

Ud over de 60 millioner kroner, Brøndby i dag skylder klubbens ejer, har Superligaens nummer tre også lånt i alt 13 millioner kroner af bestyrelsesmedlemmet Torben Bjørn Christensen. De tre millioner er lånt for nylig.

Jan Bech Andersen, som B.T. har forsøgt at nå for en kommentar, har indtil videre lovet Brøndby, at han sikrer klubbens eksistens frem til september 2020.